「個個都係月光族，唔通個個都想做月光族咩？」根據個人理財資訊比較平台MoneySmart的消費習慣報告，每四名九十後受訪者中便有一人是月光族。以下提供5個方法，助你改善理財習慣，脫離長期糧尾。

劉佩玥就曾在YouTube Channel分享了自己平日的儲蓄習慣，免做「月光族」。（劉佩玥Moon Lau@YouTube截圖）

▼▼▼【按圖看】5招建立理財新習慣 助你脫離月光族▼▼▼

出糧後立刻儲錢

「先儲蓄，後消費」才是正確理財態度（Instagram@seilermoon83）

大部分人習慣「先花費，後儲蓄」，到月底才把多餘的錢存起來。其實這個想法是大錯特錯的！相反，每次出糧就應該先把目標金額存起來，再分配餘下的錢該怎樣消費，否則恐怕你未到月尾就已經會花得一文不剩。若你也經常抱怨無錢儲蓄，是時候改變紮根已久的理財繆誤了。

建立記賬習慣

建立記賬習慣，減少不必要的開支（Instagram@suzu_no_kurashi）

明明沒有大筆開銷，卻搞不清自己的錢花到哪兒去？那是因爲你沒有規律的記賬習慣。只要每次消費時都用手機軟件記下消費的金額和類別，消費習慣便會一目了然。每次打開手機看見薪水一點一點地溜走，自然大大減少你的購物慾。

減少使用信用卡

信用卡雖然方便，但隨時成爲儲錢路上的絆脚石（Instagram@howkidsful）

用信用卡付款雖然方便快捷，但很容易造成盲目消費。因爲刷卡支付沒有現金一張一張的實在感，久而久之便會養成透支的錯誤習慣。相反，雖然使用現金付款時找續較麻煩，但能清楚看見自己的錢包剩餘多少現金，容易掌控支出。

分清「想要」和「需要」

付款前先停一停，諗一諗（Instagram@sungjin1016）

每當自己喜愛的品牌推出新產品時，很多人都會按捺不住自己的欲望，繼而掏出所剩無幾的工資。但買回家後才發現自己早已有一大堆類同的東西。避免再次陷入這個惡行循環裏，購物前先想一想自己是否已有類似的物品，認真思考自己是想要還是需要這件東西? 以免存款越來越少，家中的廢物反而越來越多。

善用二手買賣平台

二手買賣不失爲開源節流的好辦法（Instagram@meikiw）

若你家中也有很多「食之無味，棄之可惜」的閑置物品，不妨趁著年底來次斷捨離，將這些閑置品轉售給有需要的人。能減少浪費之餘，還可增加收入，實在一舉兩得。若是不嫌棄使用二手物品的話，也可以考慮在二手買賣平臺購物，只需經過簡單消毒，便可以更優惠的價格獲得心頭好。

▼▼▼【按圖看】劉佩玥教儲錢自爆大使「曾10蚊花盡11蚊」 譚凱琪夠慳舊衫着10年不少圈中女星都是小富婆，即看女藝人的理財習慣＝＝＞（點圖放大閱讀）：▼▼▼

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