【複息投資】女生理財如減肥　善用利疊利看持久力　穩賺有攻略

上回文章提到時間就是金錢，儲蓄理財必須要愈早做愈好，早買早享受複式效應所帶來的好處，很多冰雪聰明的女士可能都聽過，但它威力究竟有多大？

愛因斯坦曾經這樣形容: 「複息的威力遠大於原子彈」，其實一點也不誇張。

複息簡單的概念是：利疊利！是一個滾雪球的道理!

複息簡單的概念是：利疊利！是一個滾雪球的道理!（《多金社長小資女》劇照）

就以每月儲蓄為例，每月投資1,000元，獲取年利率4%的回報，儲30年，以單利息計算，(在計算利息時僅以本金的金額為計算基準，並不計入其他應計利息)

計算的公式是： 單利息＝ 本金 (P) X 利率(R) X 時間 (T) 本利和＝ 本金 X （1 + RT）

30年後， 本金$360,000 + 利息 14,400，連本帶利可獲得$374,400

不過，若以複息滾存，經過了30年後，每月的1,000元已累積成近70萬元($694,049.4)。計算方法是將本金與到期利息相加，併入一起作為下次的本金，重新計算利息，便是複息。

計算的公式是： 本利和＝ 本金 (P) X【1 + R】^ n

（其實不用自己慢慢計，可以利用網上複息計算機計算。）

時間這個「女性公敵」將會變為你的「投資好友」（《漂亮的李慧珍_》劇照）

「複式效應」利用本金賺取回報，而回報加上本金後，又再產生回報，產生「利疊利、息生息」的效果。時間這個「女性公敵」將會變為你的「投資好友」，因為更長的時間讓「本金+回報」以複式創造價值。再以這為例，如果我遲5年才進行儲蓄理財，最後將只會得到$ 514,129，比起30年期，兩者相差達到18萬元。

愈早儲蓄愈能享受複息效應帶來的強大回報。股票市場有不少好「息」之徒有見及此，趁近期股市波動，打高息股的主意。

早前就有報章報道，一名長期持有匯豐控股的醫生，每月收息120萬元，基本上毋用行醫，生活亦過得相當舒適。事實上匯豐控股，工商銀行，中國石油化工等，息率都有五厘以上，但投資者不應該只單看數字，還要兼顧該股的業務前景，派息穩定性以及外圍因素。

複式能否發揮最大的威力，還有一個關鍵就是「息率回報的可持續性」（《減嘆日記》劇照）

例如中石化有八厘息口，但筆者就一定不敢買，事關地緣政局緊張，去年內地經濟下行風險加大，隨時賺息跌價，得不償失。

而且還要顧及自身的持貨能力，「鬥! 長! 命!」......醫生之所以每月收息120萬，原因他「早買」，以複息形式利疊利買入而不減持。

不論是儲蓄還是投資股市，複式能否發揮最大的威力，還有一個關鍵就是「息率回報的可持續性」，回到起初的例子，每月儲蓄$1000假設息率是四厘，這四厘利息能否長期「保持」甚至「增長」？這個持久力考驗跟女士keep fit 一樣，並無二致。

所以愛因斯坦又說：複息是世界第八大奇蹟，一點都沒錯......