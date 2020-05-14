【降魔的2.0】劇集《降魔的2.0》熱播，劉佩玥（Moon）更活躍於自家YouTube Channel，分享自己平日的儲蓄習慣。譚凱琪、龔嘉欣、鄧佩儀、林秀怡等也有儲錢妙法，難怪圈中不少小富婆出現。

劉佩玥於熱播劇《降魔的2.0》的演出：

曾愛過度消費：有十元但可花十一元

劉佩玥於YouTube Channel分享儲蓄習慣，在片中直言從前的自己十分「大使」，就連媽媽也會用上「有十元但可花十一元」來形容劉佩玥。

媽媽堅守不申請信用卡的原則，奈何劉佩玥於長大後認為信用卡對於應對不同開支來說的確是較為方便，於是劉佩玥的姑媽申請了一張付屬卡予她，不過並不等於不用付費，反而更要準時地每個月將卡數交予姑媽代為還款，令她養成了不胡亂花費的習慣。

劉佩玥在YouTube Channel分享了自己平日的儲蓄習慣。（劉佩玥Moon Lau@YouTube截圖）

劉佩玥更直言，她分享的並不是專業的理財之道，只是希望藉自己一直以來的儲蓄習慣幫助更多人養成良好的理財習慣，希望每個人在每個月看到薪單和賬單時不再那麼恐懼。

劉佩玥會將自己的薪金平分成3份，同時把日常生活上的大小支出記錄下來。(arryuu@Instagram)

分享「333概念」理財方法

從過去擔任空中服務員、成為港姐以及藝人後，劉佩玥均實施了「333概念」來理財，將薪金分成3份，一份是供自己洗費、一份儲蓄，剩下的一份為家用。同時，劉佩玥亦會記下生活上的大小支出，好讓於日後都能得知自己將金錢花費在哪兒。

+ 5 + 4 + 3

購買前需三思 材質好更勝款式

對於消費，劉佩玥則提出建議，女生們於購買服裝與化妝品前需「三思而後行」，或可詢問自己「有否相同款式的服裝？」、「有否是還未用完的化妝品？」，想清楚那些物件的實際用途才購買。她亦提醒，一件衣服的質素往往比起其品牌與款式更為吸引，材質好的服裝絕對可穿上兩至三季，故此比起以相宜價格購入質量沒那麼好的服裝，價格較貴、但質量取勝的服裝也絕對更划算。

對於理財，劉佩玥以3個原則為前提：「準時不欠！ 」、「不借貸找卡數！」、「 量力而買！」，大家不妨作為參考，以養成良好的習慣，脫離「月光族」。

【按圖看】圈中不少小富婆，即看女藝人曾分享她們的理財習慣＝＝＞