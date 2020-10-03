理財教室｜購物太爽還卡數太難　8招戒斷消費壞習慣　脫離月光族

為配合時代改變，不少店家紛紛開設線上的消費管道，讓愛買的朋友躺著就可輕鬆下單，不過這樣的便利卻容易讓人失心瘋，讓我們更難節制自己的花費。雖然購物可以適當的釋放壓力、解悶抑鬱的心情，但過多、毫無節制的消費行為，取而代之的反而是更多的負面感受！如果你想遠離購物狂、不想再當月光族，就別錯過以下這8點超實用小撇步。

按圖看8招如何戒掉過度消費▼▼▼

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1.結帳前先想一下

你總是不小心「手滑」越買越多嗎？手機上琳琅滿目的網路店家，只要動幾根指頭，貨馬上就送到家門口，這樣快速滿足自己的消費方式，反倒讓人更難控制自己的購買慾望！不過你只要在按下結帳付款鍵之前，給自己5秒的時間思考「是真的需要，還是想要」，或許今晚的你非買不可，但隔天那份必買的衝動就消失了。

2.不輕忽小額消費

「出門不帶現金」可以說是現代新的生活方式，但長期依靠刷卡又或是手機的電子支付方式，卻容易讓我們在無形中累積花費了不少錢，那些看似不痛不養的小額消費，累積起來的卻是相當龐大的金額，若習慣了這樣積小成大的經常性購買，反倒會對自己的財務狀況產生負面影響。

3.購買前先計畫

你是不是在每月的帳單裡，都發現幾筆「意料之外」的開銷？不過你只要在購物前，先將下個月的必購清單逐一列出，就能減輕這種情況的發生！列出清單除了可以減少購買小東西的衝擊性，也能避免被品牌的行銷手法給沖昏頭，買下自己根本沒有需要的東西。

4. 慎重使用信用卡

早知如此，何必當初！刷信用卡時的無形消費，因為使用上較不那麼的心疼，更因為它的便利性，讓我們在付款時變得更容易衝動。如果這個月的帳單，不小心超越自己能負荷的金額，你只會要花更多的錢來付清高利息，讓自己在事後懊悔不已，造成更多心理壓力。

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5. 注意分期付款的細節

不少店家都會用分期付款的購物方式來吸引你購買，雖然聽起來相當誘人，但也不要因為一時的衝動，就不費思考的買下手。不管是否需要支付利息，或是否需要支付遲繳的滯納金，這些分期付款的月定細節若沒仔細看清楚，可能還要讓你背上好幾月的債務！

6. 少瀏覽購物網站

網購可以說是現代人的主要消費方式，下班在家使用網站瀏覽，不出門也可以買到漂亮的衣服，省去逛街的時間與體力，但因為這樣快速、便利的新型態，讓我們更難節制自己購物的花費！或許我們只要遠離這些購物網站，就能讓買東西變得"不這麼"容易。

7. 購物非消遣娛樂

逛街或瀏覽購物網站，對你來說可能只是一個消遣的小娛樂，但這些商家多少都會經過一些巧妙的手段，去激起你的購物慾，讓原本沒有要購物的你，卻看見自己的荷包越變越單薄。所以，等自己真正有需要的時候，再去逛街吧！

8.與親友商談

衝動購物的一系列惡性循環，長期累積最怕會成為負荷不來的心理壓力！但如果你可以跟周遭的親朋好友好好聊天，可以有效降低自己長期依靠購物緩減壓力的行為，同時也可以聽聽看他們的意見，找出自己對於哪些東西是真的有需要的，讓自己更了解自己在購物上該注意的行為。

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