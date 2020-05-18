台劇《誰是被害者》於Netflix上映，繼《想見你》被封為神劇，《誰是被害者》由張孝全及許瑋甯主演，林心如擔任客串，懸疑推理的劇情加上逼真的屍體畫面引發熱烈討論。 當然，女生角度並不會只是欣賞劇情，就連女主角的造型亦會多加留意。

《誰是被害者》亦被指為另一套神劇；由張孝全及許瑋甯主演。（《誰是被害者》劇照）

《誰是被害者》涉及懸疑、查案等劇情，女主角許瑋甯於劇中飾演一名記者，小時候她的爸爸帶領全家人自殺，最後只有許瑋甯與媽媽能生存下來。因童年創痛而令她長大後充當記者，以不擇手段跑新聞，直至後來遇到各種自殺事件，才令她漸釋懷。

《誰是被害者》由張孝全及許瑋甯主演，按圖看更多劇照＝＝＞

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劇中記者穿搭竟可應用於職場打扮？

許瑋甯在劇中的記者穿搭可不是只有T-Shirt搭配牛仔褲，而是舒適而帶點莊重的打扮，非常值得一眾平日不用打扮得過份正式的上班族參考，尤其適合近日換季，在衣櫃面對總多衣服款式卻不知該穿什麼的時刻。要是你也同樣受到穿衣問題的困擾，或可參考許瑋甯劇中造型的必備單品。

Pencil Skirts（鉛筆窄裙、包臀裙）

許瑋甯於《誰是被害者》中曾以白色貼身上衣搭配黑色Pencil Skirts造型亮相。（《誰是被害者》劇照）

雖然許瑋甯於劇中的打扮亦是以褲裝居多，但亦曾試過以裙裝亮相。以白色貼身上衣搭配黑色Pencil Skirts，同時在外穿上一件啡色長身外套，配以黑色短靴，呈現知性而且女人味。

事實上，Pencil Skirts應用於職場穿搭上亦十分適宜；比起其他裙款剪裁，Pencil Skirts的裙腳較窄亦較貼身，能夠輕鬆突顯身形曲線，配上恤衫或T-Shirt均能帶來簡約而不失優雅的感覺。然而，如果下圍大，不想穿着貼身款式的話，建議可選擇開衩裙款，同樣百搭而且能呈現低調性感，露出腿部亦能帶來顯腿長的視覺效果。

西裝外套

《誰是被害者》中，許瑋甯多穿上長身西裝外套。（《誰是被害者》劇照）

許瑋甯於劇中大多時候都會穿上大地色系的西裝外套，西裝外套能幫助於職場上打造專業的印象，而大地色則是流行顏色，具時尚感一舉兩得。劇中，為方便外出採訪的劇情，許瑋甯多以褲裝配襯西裝外套；不過，要是從事創作或公司文化較自由的話，也可穿上短褲／裙，「內短外長」襯法較為適合，露出腿部以延長下身身形比例。

西裝外套方面，由於夏天的關係，需選擇薄身或麻質材質的款式；亦建議如果喜歡穿Oversized設計的女生，可選擇版型較為挺身的款式，以免有份「頹味」出現。

白色上衣

許瑋甯於《誰是被害者》中的大部份造型均以白色上衣作為內搭服裝。（《誰是被害者》劇照）

縱觀全劇許瑋甯所有造型，白色內搭上衣絕對是關鍵。

許瑋甯於劇中的大部份造型均以白色上衣作為內搭服裝，有圓領T-Shirt、亦有貼身剪裁的款式。巧妙地中和正式感，令人看起來幹練有朝氣。不過要是你想營造較高級感的職場打扮，建議可參考許瑋甯其中一個造型，選擇絲質材質的白色上衣。即使是簡約的設計，基於材質問題也能呈現一份幹練感；亦可選擇帶有Ruffles、蝴蝶結等細節設計的款式，點綴造型。