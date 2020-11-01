《信用欺詐師JP：公主篇》由長澤正美、東出昌大、徐若瑄等主演，更請來不少名人客串，電影中黛薇夫人飾演「總統夫人」，現實中她正是已故印尼總統蘇卡諾的夫人。現年80歲的她，從日本藝伎走到總統夫人，一夜躋身法國上流成為名媛，被法國社交界稱為「東洋珍珠」。她不如日本傳統女子般溫婉端莊，彪悍性格惹來不少爭議，更一度受盡印尼民眾唾罵。

黛薇夫人已故印尼總統蘇卡諾的夫人。現年80歲的她，近年活躍於日本演藝圈。（《信用欺詐師JP：公主篇》劇照）

出身貧寒 流連風塵世界

黛薇夫人雖然有着混血臉孔，但其實她是純正日本人，原名是「根本七保子」。她曾經在出版《黛薇夫人自傳—我與蘇卡諾的戀情》，在書中憶述過往如何流連風塵世界，與蘇卡諾邂逅、相戀的逸事。出身寒微的黛薇夫人會成為總統夫人也不無理由，15歲完成初中課程後，進入千代田人壽保險公司成為雜務，不甘只做小職員的她曾做過電影「茄哩啡」，後來到成為夜總會伴遊、高級沙龍陪酒。

黛薇夫人外貌看似是混血兒，其實是純正日本人。（IG@dewisukarnoofficial）

18歲邂逅前印尼總統蘇卡諾

18歲已經是高級俱樂部的「陪酒公主」，月入達百萬日圓。她在書中直言，「我覺得貧窮是我人生中所獲得最大的禮物之一，是它讓我有努力向上的動力，沒有這段過去，或許就沒有現在的我。」力求上進的她經由日本商人久保正雄介紹，在東京帝國酒店與當時的印尼總統蘇卡諾相識，她在自傳中也曾憶述兩人邂逅的情景，「1959年6月16日，在帝國飯店......我第一眼瞟見了那個人的身影。濃黑的眉毛下閃耀着一對慈愛的眼睛，潔白、整齊、富有魅力的牙齒，堅實的前胸……霎時，我的心中像劃過一道閃電。19歲的我，與蘇卡諾相會了，這是命運巧妙的安排。」有傳蘇卡諾喜好女色，當時他已有妻子，曾經結過3次婚，更有指他有無數情人，有關他的風流韻事十分精彩。

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蘇卡諾病危時，黛薇夫人帶住女兒回到印尼見父親第一面也是最後一面。（IG@kartikasoekarnofoundation）

失去丈夫、權勢 仍要活得優雅

在1970年，蘇卡諾病危，黛薇夫人才與女兒一起回到印尼，她的女兒曾在Instagram上憶述與父親初次見面的場景，同時也是最後一面，因為黛薇夫人抵達印尼24小時候，蘇卡諾便撒手人寰。

失去丈夫、權勢並沒有把她逼入絕境，她獨立撫養女兒，輾轉搬到美國，晚年回到日本居住。不少人都覺得她很幸運，一夜之間飛上枝頭變鳳凰，她卻在自傳中寫到：

許多人覺得我是幸運的灰姑娘，但其實我比別人多付出了3倍的努力、3倍的學習，但只有3分1睡眠時間。真要說有什麼幸運的話，應該是因為我很早就必須要獨力照顧自己和家人，有目標，人生才有不斷向前的動力。 黛薇夫人

從藝伎成為總統夫人，不少人都說黛薇夫人幸運。（IG@dewisukarnoofficial）

非一般總統夫人：53歲拍裸照寫真、打人坐牢

黛薇夫人性格惹火，想做就做，53歲出版曾寫真集《秀雅》，照片尺度很大，有不少是全裸照片。這本寫真在印尼被禁，她當時受盡印尼國民唾罵，直指她「有辱蘇卡諾這個高貴的姓氏」。

對於旁人意見，她一概不理，1992年她在美國偶遇菲律賓第四任總統塞爾希奧‧奧斯梅尼亞的孫女明妮，她與對方一言不合，隨即拿玻璃瓶砸向明妮，黛薇夫人因此入獄60天，出獄後接受《紐約時報》訪問時，卻形容坐監如「住學生宿舍一樣快樂」。

黛薇夫人現在是日本綜藝節目常客。（影片截圖）

言論繼續大膽 言愛情可用錢買

近年她活躍於日本綜藝節目，接受日本雜誌訪問時大談感情觀，直言愛情可以用錢買，「只要是生活無虞，嫁給有錢的老公，絕對可以過得比每天為生活煩惱的人幸福。」她直言嫁給收入不高的男人，日日為錢爭吵，愛情最終也會被消磨，反而嫁給不愛卻又有錢的男人，即使不喜歡也會對他充滿感激。不知黛薇夫人當初選擇蘇卡諾，到底是為了愛情還是麵包呢？

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