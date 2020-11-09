木棘証人｜張秀文演拜金港女惹負評　現實不愛靠男人寧借貸度日﹖

由羅子溢（前名：羅仲謙）、張曦雯、張文慈、韋家雄與張秀文主演的劇集《木棘証人》正在熱播中，而入行10年沒有太多亮麗演出的張秀文（Sammi）憑在劇中飾演貪慕虛榮的「港女」（Yuki）而引起觀眾討論，皆因張秀文在劇中做盡「渣女」特質，不但背着男友出軌搭上有錢人，而張秀文被揭發後絲毫沒有悔意，以致現實中的張秀文也被網民討厭，大罵張秀文是「港女」。

由羅子溢（前名：羅仲謙）、張曦雯、張文慈、韋家雄與張秀文主演的劇集《木棘証人》正在熱播中，而劇集中的張秀文卻選擇出軌搭上有錢人。(《木棘証人》劇照)

現年33歲的張秀文（Sammi）於2010年參選香港小姐比賽獲得亞軍後，簽約加入無綫。擁有一雙可愛酒窩的張秀文，憑在遊戲節目《超強選擇1分鐘》中的甜美笑容和活潑投入形象，為觀眾留下深刻一面。加上張秀文毫不保留地將傲人身材展示人前，因此張秀文也被觀眾封為「 無綫新一代咪神」。

張秀文擁有一雙可愛酒窩的，因2015年在遊戲節目《超強選擇1分鐘》中澎湃傲人的身材而為人熟識。(《超強選擇1分鐘》截圖 )

雖然張秀文憑着火辣身材而為觀眾所認識，工作機會也隨之然增加，生活也得以改善，而因「性感」形象備受討論的張秀文，雖不想觀眾將焦點放在她的身材，但卻無奈不敢隨意的「封胸」，因為入行初期她也經過一段難以形容的辛酸。

▼▼▼【按圖看】「 無綫新一代咪神」張秀文的性感照▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

曾數年收入低至不足以交強積金 擔心隨意「封胸」會減少演出機會

2010年度香港小姐亞軍張秀文(Sammi) 憑住甜美笑容，在綜藝節目中活潑投入的形象讓觀眾留下深刻印象。(sammicheung926@IG)

張秀文（Sammi）接受其他媒體訪問時坦言自己十分珍惜在劇集《木棘証人》中的演出，雖然角色人設不太討好，不但貪慕虛榮更不知廉恥地出軌他人，也不知悔改。縱然觀眾對張秀文在劇中演出嗤之以鼻，但被形容為「終極港女」的張秀文卻不介意觀眾對角色投入，反而擔心劇集完結後，沒有另一劇集給她再度發揮。

最霉時，曾試過１個月得幾千元人工，強積金都不用交的那種，十分痛苦！每月計住度住，常看銀行戶口有沒有出糧？爆騷沒有？ 張秀文（Sammi）

皆因33歲的張秀文入行初期事業發展平平無奇，沒有甚麼突破性演出，以至收入不多的張秀文曾經有好幾年，銀行户口只餘數百元，她甚至向傳媒透露過需要借貸度日，有一次銀行戶口更只剩下56.4元，甚至一天只吃一餐，加上本來家庭就不富有，令到賺錢養家的她生活甚艱難。

我甚至旅行都不太情願去，我怕會錯失機會，整個生活工作佔據我８至９成。 張秀文（Sammi）

張秀文近年來可說是參與很多大大小小的節目。(sammicheung926@IG)

艱難日子也曾令到張秀文萌生退出娛樂圈的念頭，另覓出路過活，但張秀文認為做過演員有一定知名度，轉去其他行業也擔心會遭白眼或不太容易，加上行動力低的她最終也沒有選擇離開娛樂圈，反而成為一位工作狂，不斷參與很多的綜藝節目，如《娛樂大家》、《娛樂大家10點半》和《Ben Sir睇樓團》等，加上近年來演出機會難得，憑性感身材上位的張秀文，也決定不會輕易放棄性感去「封胸」，反而視為這是另一讓人認識的機會，也是建立事業其中的一步。

劇內被批港女、渣女 現實中從不期待可飛上枝頭變鳳凰 反對與男友婚前同居

張秀文最為人熟悉的緋聞，便是有傳她與前無綫經理人仇耀斌 （Victor）逾7年的戀情。(sammicheung926@IG)

張秀文近日接受《01娛樂》表示自己沒有拍過拖，不過，入行以來張秀文曾被傳曾介入呂慧儀與張景淳之間的緋聞感情，過去最為人熟悉的緋聞，可說是有傳張秀文與前無綫經理人仇耀斌 （Victor）曾經有過一段逾7年的戀情，雖然緋聞多次傳出，但兩位當事人從沒有承認過，只說不排除有發展的可能性，而且張秀文更曾在訪問中表示自己是「母胎單身」，從未拍過拖。

我又不是那麼靜的人，做不來很公主，會令到男生心癢癢的那種。 張秀文（Sammi）

我是屬於付出類型，十分遷就對方，甚少要求對方為自己做事，但其實這樣可能是不對。 張秀文（Sammi）

雖然張秀文在劇集《木棘証人》擔任一個惹人討厭，是一位貪慕虛榮的女人，但現實中張秀文對待愛情態度卻不如劇中一樣是「港女」，不是總喜歡被男人抱在手心上，不渴求做一位公主，而張秀文在接受傳媒訪問時，坦言自己從不介意在愛情中是付出與遷就較多的那一個，更沒有「飛上枝頭變鳳凰」的心態，更表示自己不會依靠男人送樓或是付首期，更自言自己是女強人，想只靠自己能力去置業。

張秀文與圈中不少男生的感情也相當不錯。(sammicheung926@IG)

雖然至今張秀文的感情生活仍空白一片，更坦言女人年到30歲以上會有一定的危機感，希望展開人生另一的階段，例如結婚與懷孕等，但現時張秀文所追求與看重的的愛情更是情侶兩人之間的相處，需要明白對方、體諒對方和有一份為對方着想的心也十分重要。

曾被問到如何看同居生活的張秀文，她表示自己不會與男友婚前同居，因為這樣會令情侶錯過甜蜜的過程，導致沒有想結婚念頭。或許同居生活真的有更多機會更深入理解對方生活模式或習慣，但當情侶相處模式漸漸如老夫老妻，很多時理應甜蜜的地方，也變得習以為常，慢慢便不再投放更多心思經營關係，長久下來也令關係失去保鮮力，也失去走進婚姻的衝動。

▼▼▼【按圖看】現年33歲張秀文的個人近照▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

同場加映

▼▼▼【按圖看】與張秀文一樣，曾歷戶口不足$100的還有張彥博。娛樂圈有些人要經歷很多年才獲得一個「上位彈起」的機會，40歲的張彥博便是其中一人，而入行15年的張彥博曾被前度指發明星夢嫌窮分手（延伸閱讀）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【按圖看】時隔7年經典組合F4早期宣布再合體，當中有人生活幸福美滿、有人成為黃金單身漢，有人更因婚姻與前妻反目成仇？ 究竟F4人現況如何？他們又能收獲屬於自己的幸福嗎？（延伸閱讀）▼▼▼