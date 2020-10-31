Chanel、Celine擊敗Hermès更值得投資？最有升值潛力名牌手袋十大

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【保值名牌手袋】Hermès、Chanel、Dior、Celine等名牌手袋都令很多女生趨之若鶩，名牌手袋昂貴，每年售價亦會上調，入手保值之選，也是一種投資，入手名牌手袋前，做好資料搜集，看準有升值潛力的手袋，便可「買得開心又放心」。

一個名牌手袋售價頗為昂貴，甚至有些品牌手袋每年的售價亦會上調，但其實女生也可視買手袋為一種投資。(misselvani@IG)

據外國媒體《CNBC》報導指出，在2019年奢侈品投資項目中，手袋是排行第一位，比起人們去購買手錶、紅酒、郵票或是藝術品來得更保值，當中Hermès Birkin手袋最高的升值力更達13%。可見手袋除了作日常配襯與突顯身份外，更像「藍籌股」般讓自身的財富滾得愈大，但市面手袋品牌眾多，價位亦不斷上升，想入手一款能升值又保值的手袋，不妨參考外國時尚媒體《No Time For Style》所公開「2020年最值得投資的名牌手袋Top10」排行榜，一眼看中是手袋中的「藍籌股」吧！

▼▼▼【按圖看】「2020年最值得投資的名牌手袋」Top10▼▼▼

名牌手袋價格不菲，懂得保養的話更可以當手袋為一個收藏或投資品，繼而提升名牌手袋的升值潛力，所以購買手袋之前的資料搜集與選購便顯得非常重要，而選出手袋品牌系列中辨識度高的經典款式，亦可減少出錯的機會，以下排名也許令你意外。

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資料來源：《No Time For Style

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