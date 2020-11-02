60歲陳玉蓮曾被金庸讚賞是最接近原著的「小龍女」，但現實中陳玉蓮所經歷的愛情卻未能像《神雕俠侶》一樣有圓滿結局，甚至可說哀婉淒絕得多，情路坎坷令陳玉蓮決意帶髮修行，熱心公益，看淡愛情。陳玉蓮在訪問中也表示：「不會再結婚，也不會再生小孩，免得他們入世受苦。」陳玉蓮的心境亦猶如「小龍女」般不惹俗世煩囂、看淡浮光流年。

陳玉蓮曾被傳是周潤發的初戀 低調相戀5年無奈因聚少離多分手

當時陳玉蓮與周潤發因拍攝電影《大亨》而譜出愛火，據說陳玉蓮更是周潤發的初戀。(《大亨》劇照)

陳玉蓮被觀眾譽為「史上最經典小龍女」，1977年年僅17歲的陳玉蓮便順利考進無線藝員訓練班，剛出道的陳玉蓮便以短劇《13之弒父》一舉成名，後來又與鄭少秋合演《倚天屠龍記》惹得全城也為陳玉蓮所瘋狂。

翌年，陳玉蓮與貴為一線小生的周潤發低調發展戀情，當時兩人因拍攝電影《大亨》而譜出愛火，據說陳玉蓮更是周潤發的初戀，雖然周潤發當時是一線小生，但被指是「票房毒藥」，以至陳玉蓮也被公司勸說盡早與周潤發分手，免得影響事業，但在陳玉蓮堅持寧要愛情，不要事業的大前提下，陳玉蓮與周潤發這段感情亦得以堅持下去。

陳玉蓮被觀眾譽為「史上最經典小龍女」外，陳玉蓮所飾演的小龍女被金庸讚賞是最接近原著的「小龍女」。(chanyuklinonline@IG)

後來，陳玉蓮接拍多套長篇劇集，如《絕代雙驕》、《天龍八部》和《十三太保》等，但忙碌拍劇卻讓陳玉蓮與周潤發聚少離多，最終兩人相戀5年後，也無奈分手收場。那年更有報導傳周潤發愛得死去活來，走不出情傷，在家中疑飲用清潔劑自殺。

有傳在劇中與她飾演情侶的劉德華曾暗戀陳玉蓮。（《神鵰俠侶》劇照）

不過，早期陳玉蓮接受黎燕珊的訪問時就透露過，當年她與周潤發分手的來龍去脈，坦言兩人分手之間並不存在任何壓力與第三者，只因兩人同為演員工作忙碌，根本沒有時間相處，所以兩人最後選擇分手也是無可避免之結果。陳玉蓮與周潤發分手後的一年，遇上《神鵰俠侶》這個劇本，那時飾小龍女的她清新脫俗、不食人間煙火的氣質與角色相當契合，有傳在劇中與她飾演情侶的劉德華也暗戀陳玉蓮，同時這部劇也奠定陳玉蓮在影圈的身價。

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婚後狀況不像已婚 沒家用沒依靠 陳玉蓮：婚姻相處得不愉快 分開也是好事

陳玉蓮經歷的愛情與婚姻，最終雖然失敗，但如今陳玉蓮已經看透世事。(chanyuklinonline@IG)

飽受情傷的陳玉蓮在沈殿霞的介紹下認識了在美國經營賭場的大亨陳超武，與周潤發分手後的2年，陳玉蓮宣布與陳超武在美國成婚，婚後亦決定定居當地，淡出幕前。可惜陳玉蓮與陳超武的婚姻只維持短短8年便結束，而離婚的決定是陳玉蓮受姐姐自殺一事而萌生的念頭。

原來做人好無常，不留心觀察，身邊很多東西就會溜走，所以我有個念頭，如果這段婚姻相處得不愉快，分開也是好事，於是我提出離婚。 陳玉蓮

陳玉蓮曾在訪問中透露自己與丈夫相處時間不多，婚後狀態不像已婚，以往拍劇所賺取的金錢也足夠她經濟獨立，她也說自己婚後沒有依靠任何人，即便是丈夫亦然，當初她也以為自己結婚後真的可以退出娛樂圈，但事實卻不是，她在訪問感嘆：「結了婚原來好像沒結婚，別人結婚有丈夫養，為何沒有人養我？」

婚姻和愛情是向外求的東西，要兩個人一起營造的快樂，但修行的人不用向外求，我們想了斷今世的緣，不想輪迴，希望下世不用投胎做人。 陳玉蓮

陳玉蓮選擇遠離紅塵帶髮修行，多年來熱心公益，以個人名義到內地不同地方幫助他人。(陳玉蓮 Idy Chan OL ChanYukLinOnline@FACEBOOK)

其實感情屢次觸礁並不可怕，最可怕的是寧願把自己置身在一段早已沒愛的關係中苟延殘喘，陳玉蓮婚後接觸佛教令她看透俗世情慾，倒不如單身一人活得自在，活得逍遙。如今不再寄望愛情、也不寄望婚姻的陳玉蓮，遠離紅塵選擇帶髮修行，多年來熱心公益，以個人名義到內地不同地方，如雲南、四川與西藏等山區地方做探訪、協助偏遠地區教育工作、助養領養兒童，她也從愛情以外的地方，找到自己嚮往的地方。

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