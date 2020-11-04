台灣組合F4成員言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天和吳建豪事隔7年，終宣布合體演出，而4人合體消息一出便轟動全城，誰不知日前卻被觀眾傳媒踢爆只是「假合體」演出，演唱當晚更只有吳建豪現身實體舞台，其餘三位成員言承旭、周渝民（仔仔）與朱孝天則因疫情關係無法親身到現場，只能以投影方式現身，而一眾粉絲與網民事後更大罵主辦單位「貨不對辦」。

台灣組合F4成員言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天和吳建豪事隔7年，終宣布會合體演出，但最終卻只有吳建豪是真人現身舞台去演出。(《一千零一夜》節目截圖)

由言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天和吳建豪所組成的偶像組合F4在2002年憑劇集《流星花園》而紅遍東南亞等地，4人各有不同魅力個性與發展興趣，最終4人決定在2009年宣布各自單飛發展。往後日子言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天和吳建豪等人也各自於歌影視發展，當中有人愛情路幸福美滿，生兒孕女、有人卻曾離婚更與前妻反目成仇，甚至有人到現在還是單身一人，而19年過去，究竟昔日是少女心目中男神們的言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天和吳建豪等4人的近況又是如何呢？

【言承旭】與林志玲情纏17年 分手後曾與林志玲師妹秘戀2年？

雖然言承旭今年已43歲，以往青澀的模樣已變為帶點經歲月洗禮後的型格感。(言承旭@facebook)

言承旭剛出道時便以出眾身高與英俊臉孔而為人熟識，雖然言承旭今年已43歲，但不論樣貌與身型仍保持得非常好，近年來言承旭更進軍內地影圈拍攝多部愛情劇，當中他在劇集《我好喜歡你》與年輕20歲的內地女星沈月演情侶也沒有多大的違和感，而他在劇中甜蜜暖男舉動更讓粉絲感慨，他到現在都還未能找到另一半。

言承旭在劇集《我好喜歡你》與年輕20歲的內地女星沈月演情侶也沒有多大的違和感。(《我好喜歡你》劇照)

出道20年的言承旭最為人熟悉是他與林志玲糾纏17年的苦戀，兩人從2002年起傳出緋聞；2005年言承旭與林志玲親密合照曝光後，他們的地下戀情被半公開，同年8月林志玲大連墮馬受傷，言承旭立即放下工作前往探望林志玲，但最後兩人還是分手；2008年言承旭在F4日本演唱會上感謝林志玲，兩人再次世紀復合。

可惜糾纏多年的兩人，最終還是因林志玲在2019年閃嫁日本放浪兄弟成員AKIRA而結束，雖然往後日子言承旭曾與林志玲的師妹凱渥交往一段日子，但最終還是分手收場，至今貴為單身黃金漢的言承旭，不知何時才可以收獲屬於自己的幸福呢？

【按圖看】現年43歲言承旭，高大健碩的近照▼▼▼

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【吳建豪】二度寄出離婚協議書 離婚前期與前妻撕破臉成全城熱話？

吳建豪於2013年與新加坡百億千金石貞善（Arissa）結婚，婚後5年內屢次傳出離婚消息。(xarissaxcheox@IG)

本來F4組合中只餘下言承旭是單身貴族，而周渝民（仔仔）、朱孝天和吳建豪也各自覓得屬於自己的幸福，誰不知在2013年與新加坡百億千金石貞善（Arissa）結婚的吳建豪，卻在婚後5年內屢次傳出離婚消息，最終被傳曾向前妻連寄兩封離婚協議書的吳建豪，終在2019年2月成功與前妻離婚，回復單身，而當時吳建豪與前妻石貞善那撕破臉的離婚過程，可說是惹得全城討論。

吳建豪與前妻石貞善（Arissa）剛結婚時，不時在網上大曬兩人的親密照。(資料圖片)

吳建豪與石貞善（Arissa）兩人在新婚初期也如熱戀情侶般，不時在網上曬出兩人溫馨甜蜜的旅行照，可惜吳建豪與前妻戀愛保鮮期極短，結婚短短數年時，兩人已不時在IG上互相批評對罵，唇槍舌劍地表示對對方的不滿，例如：石貞善不時在IG以英文暗嘲吳建豪，有次吳建豪更以英文留言：「管好你的舌頭。」，那時兩人更互相取消關注大家的IG帳號，關係更是跌至冰點。

當時有傳2018年吳建豪已主動向前妻寄出第一封離婚協議書，據說吳建豪離婚理由是「彼此已無共同生活逾3年」，但前妻卻以另一理由回絕，及後有傳吳建豪再以對方不支持他事業與興趣不合而離婚，但女方卻說婚後的吳建豪不再告訴她行蹤，關係也變質，當時吳建豪與前妻離婚事件更鬧上多個傳媒的頭版呢！

▼▼▼【按圖看】現年42歲吳建豪的個人生活與近照▼▼▼

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究竟F4組合餘下的39歲周渝民（仔仔）與41歲朱孝天的近況又發展成甚樣呢？【按下圖看更多】現年周渝民（仔仔）與朱孝天近年來的發展與感情狀況▼▼▼

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