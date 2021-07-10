寶寶大過天｜龔慈恩兩次灑脫離婚　寧放手不將就：愛情不是必需品

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-07-10 21:00

《寶寶大過天》在TVB熱播，龔慈恩於劇中飾演性格強勢的「控制狂」外母Diana，經常插手管教孫女成材，與家人擦出不少火花。龔慈恩一改過往角色溫文戲路，演技獲得讚好。劇中角色婚姻未如美滿，現實中，龔慈恩的愛情路亦波折重重，兩度結婚亦兩度離婚，令她感嘆：愛情可遇不可求，不勉強也不覺得是必需。

龔慈恩在《寶寶大過天》一改過往溫文戲路，飾演性格強勢的「控制狂」外母。(《寶寶大過天》)

劇中龔慈恩對老公康樂（由李國麟飾）態度冷淡，「女尊男卑」的婚姻充滿有不少分歧暗湧。當年在她懷孕之時才得悉老公曾經離婚更育有一子，奶奶認定她是「九尾狐」破壞了老公第一段婚姻，對她恨之入骨，日日夜夜想盡辨法來折磨她，劇中龔慈恩更憤慨地表示老公從來都不維護她。為了腹中女兒，只好一直以來忍辱負重，成為硬朗女強人。龔慈恩在其中一集回憶悲慘往事時演技大爆發，道盡心中委屈與心酸：「你以為我想變鐵人㗎？我想咁？如果我唔係咁硬淨，點撐得住頭家，點養大個女呀？」

▼▼▼【按圖看】《寶寶大過天》中龔慈恩飾演「控制狂」外母演技大爆發，經常插手要管教孫女成材，因而與家人擦出不少火花▼▼▼

龔慈恩在劇中的婚姻未如美滿，現實中，龔慈恩的愛情路亦是波折重重，兩度結婚，亦兩度離婚。龔慈恩於2019年宣布與結婚20年的林煒已分居2年兼離婚，主因是兩人長年分隔兩地，對方不論社交圈子還是事業重心都是在台灣，聚少離多所以感情變淡。

龔慈恩與林煒於2019年宣布結束20年婚姻。（影片截圖）

龔慈恩第一任丈夫曾出軌 第二段婚姻嫁小5歲林煒

龔慈恩至今經歷過兩段婚姻，1990年曾與商人霍振華結婚，她在馬來西亞拍劇回港後，發現對方有婚外情，因此決定離婚。龔慈恩之後在台灣拍攝劇集《雪山飛狐》認識比自己小5歲的林煒，當時她初到台灣發展，人生路不熟，國語也不流利，與林煒因為語言相通越走越近。

龔慈恩與林煒因拍攝雪山飛狐相識。（《雪山飛狐》劇照）

龔慈恩與林煒結婚20年 異地婚姻早現裂痕？

龔慈恩、林煒兩人1999年在加拿大註冊結婚，婚後誕下一子一女，龔慈恩為了照料家庭及子女，逐漸淡出演藝圈。龔慈恩婚後原本與林煒一起在台灣生活，其後她要照顧父親和老爺，所以帶着孩子回到香港生活，兩夫婦因此分隔兩地。雖然表面看來一家四口十分幸福，林煒與龔慈恩曾在2015年與兒子一起參加台灣綜藝節目《SS小燕之夜》，如今回看當時的訪談片段，兩人關係似乎一早出現裂痕。

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龔慈恩和平分手不願妥協 林煒「外遇」約會女總裁

林煒去年被拍到與女總裁劉灼梅在街頭十指緊扣兼擁吻，因此傳出他外遇的新聞，消息傳出後林煒大方認愛。龔恩慈與林煒才終於宣布已經分居2年，也正在辦理離婚手續。林煒曾於受訪時表示兩人生活圈子不同，龔慈恩在香港，而自己則在台灣，如果要維繫婚姻「總需要一個人犧牲妥協」。兩人覺得子女都長大了，無需再刻意遷就對方，因此決定和平分手，各自過讓感覺舒服的生活。

愛情可遇不可求，我不勉強，也不覺得是必需品。

龔慈恩第二任丈夫林煒現已另結新歡。（Facebook@劉灼梅）

龔慈恩被認定是「控制狂」 女強男弱難維繫？

龔恩慈的兩段婚姻都是寧願灑脫放手，也絕不將就。（kung_mimi@IG)

因為媒體報導的關係，龔慈恩在上一段婚姻中常常被指是「控制狂」，有傳家中事務全由她安排，出外拍戲也透過微信「掌控」全家。亦有指龔慈恩一直像姐姐般照顧，正如她在節目中提及對方孩子氣，當被主持問及林煒會不會抱怨，龔慈恩把精神都放在子女身上，龔慈恩直接代對方回答：「一個小孩不會抱怨的。」

人是需要有個伴，朋友都可以，這年代多了很多單身朋友，要找伴陪真的不太難。

龔恩慈盡心盡力照顧家庭，到最後，事實亦是龔慈恩數年前主動「放手」，建議林煒回到台灣生活。龔恩慈的兩段婚姻都是寧願灑脫放手，也絕不將就，57歲的龔慈恩，不論外貌上還是愛情上，都能保持自信優雅。

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