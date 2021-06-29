大叔的愛｜黃德斌超萌大叔爆笑求愛　「型佬」曾抑鬱低調恩愛16年

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-29 19:12

大叔的愛｜黃德斌、MIRROR成員Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）主演的港版《大叔的愛》（28日）於ViuTV開播。黃德斌放低「型佬」包袱，爆笑演繹超萌大叔，充滿「少女心」大膽求愛 ，強烈反差感令人驚喜； 戲外黃德斌也是長情大叔，拍拖十多年低調結婚，平日愛和太太運動與逛街。

大叔的愛｜港版《大叔的愛》可謂是黃德斌的一大突破，當中他愛上由Edan飾演的「阿田」，硬漢子也可做出少女的笑容與心動的感覺。（《大叔的愛》劇照）

放低「型佬」包袱 演繹「少女心」大叔

今年58歲的黃德斌，予人惑覺成熟穩重，形象也較為嚴肅，港版《大叔的愛》可謂黃德斌一大突破，劇中他愛上由Edan飾演的「阿田」，硬漢子卻成功演譯少女般超萌笑容與心動的感覺。

黃德斌自言較多演壞人，他也曾問導演是否需要換人，但卻正正是他一改形象製造的強烈反差感，令《大叔的愛》贏得激讚，比起原版「大叔」吉田鋼太郎的演出，絕不遜色。

劇中是有著「少女心」的大叔，現實生活，黃德斌也是長情大叔，與比他小16年的圈外太太Joyce相愛十多年，愛得低調。

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黃德斌拍拖13年低調成婚 不擺酒不蜜月不穿禮服

黃德斌早年也甚少提到太太。二人相識時，黃德斌剛拍完《金枝慾孽》，事業開始有起色，後來緊接的《火舞黃沙》與《珠光寶氣》，也有重要的角色。Joyce也一直在背後默默支持，鮮有二人合照公開。

黃德斌後來拍攝《天與地》及《心戰》後，因情緒不穩，一度患上抑鬱症，但Joyce一直在身邊支持、不離不棄。

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人人樣貌到老都一樣 相處比較重要

黃德斌鮮有談到感情事，早在14年接受電台節目《1圈圈》時說到，伴侶樣貌於他而言並不是最重要，也不在意身材，笑言容顏會隨年歲改變，但相處才是最重要的。當主持問到他的擇偶條件，黃德斌強調每一個人都有缺點，亦不應該要求對方變成同一個人，相處貴乎尊重與包容。

雖然黃德斌不刻意宣示愛意，但他「打本」讓太太Joyce開時裝店，結婚當日更邀來圈中好友支持，以行動來證明愛意。平日亦多抽時間陪伴，最愛與太太運動與逛街，二人平淡卻幸福。

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