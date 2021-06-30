羅慧娟坎坷半生與星爺拍拖分手　9周年死忌丈夫登報悼念:永遠愛你

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-30 17:01

羅慧娟逝世9年，其丈夫每年如一，於愛妻死忌登報悼念。「娟妹」羅慧娟加入娛樂圈後事業路順遂，但之後意外失聰又患抑鬱 ，與周星馳的一段情是公開秘密，分手後遠嫁新加坡，幸福來到卻沒有留得久 ，羅慧娟45歲之年胰臟癌病逝； 離開前她拍下最後錄影，總結自己人生圓滿，她是開心離開，希望大家記住她的笑聲和傻氣。

羅慧娟逝世9年，丈夫劉志敏依然思念亡妻，登報悼念。（VCG）

羅慧娟坎坷半生，2008年終覓得人生伴侶，與新加坡富商劉志敏結婚。婚後4年，發現患上胰臟癌，她堅強面對，病重之際錄拍最後片段：「我的人生好圓滿，是好開心地離開。」

羅慧娟逝世9年，劉志敏一如以往，在亡妻死忌（6月30日）前一天登報悼念：

劉羅慧娟，九年了，我們仍然懷念你，我們永遠愛你。

▼▼羅慧娟丈夫每年均在亡妻死忌登報悼念。羅慧娟2008年下嫁隨新加坡富商劉志敏後，移居新加坡生活，2012因胰臟癌病逝，終年45歲。▼▼▼

苦戀周星馳：我對你痴心，你當我痴線

1987年，羅慧娟甫加入娛樂圈，便已擔正演出《書劍恩仇錄》女角霍青桐，但她最為受落的角色，是1989年《蓋世豪俠》飾演的李珠一角，與周星馳飾演一對，盛傳二人因此擦出愛火花，當時兩人緋聞甚囂塵上，但周星馳始終沒有承認戀情。1992年傳出兩人分手消息，原因眾說紛紜，有傳是朱茵介入，又有傳是周星馳只顧事業。

▼▼▼周星馳與羅慧娟因拍攝劇集結緣▼▼▼

羅慧娟後來在訪談節目《星空下的傾情》中坦承與周星馳拍拖3年。她在鄭丹瑞主持的《Home Sweet Home》中形容，當時與周星馳拍拖很辛苦，兩人已是圈中公認一對，面對傳媒卻不能說真話，「我是個很直接的人，要我說謊否認（戀情）好痛苦。」羅慧娟接受有線娛樂新聞訪問時，更如此形容昔日戀情：

我對你痴心一片，你當我痴線。

羅慧娟自言人生上半場順遂，沒想過下半場要踢逆境波。（《法外英雄》劇照）

堅強走過失聰、負資產、抑鬱

羅慧娟情路坎坷，人生路亦波折重重。她在97年遇上金融風暴，股票變為廢紙，錯信朋友將7位數字的金錢交給對方作首期及供樓，對方卻潛逃，變成「負資產」，覺得一無所有，但她未氣餒，相信「留得青山在，哪怕無柴燒」。

▼▼▼羅慧娟人生坎坷，經歷失聰、負資產、抑鬱、患癌，她都堅強面對▼▼▼

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1999年，羅慧娟潛水時遭遇意外，耳膜受損，左邊耳朵完全失聰，右耳只剩2成聽力。羅慧娟演藝事業被逼中止，她曾說，那段時間打擊最大，自覺是「廢人」，失去掙錢能力，她患上抑鬱症，情緒低落時想過尋死。

她在遺言影片中提及「好想一直睡覺睡到死」，而劉志敏當時已在她身旁，他及一班好友一直在旁給予支持和鼓勵，加上信仰支撐，她終於走出情緒低谷。

遇丈夫終圓夢：我是渴求愛的小女人

走過半生坎坷，羅慧娟予人的印象是倔強堅強，但她的內心一直是小女人。她受訪時曾表示，自小夢想就是結婚生子，後來面對人生難關，身旁的人未必能理解，她性格倔強，不願開口求助，只能「假裝獨立」。情路受挫，又令她怕受傷不敢愛。羅慧娟後來意識到，「其實我一直都是渴求愛的小女人」。

羅慧娟忍痛拍攝影片，在靈堂上播放，向親友作最後道別。（影片截圖）

羅慧娟在早年的訪問中曾談及婚姻觀，她表示要找到「令自己生活更開心的男人才會結婚」。終於她在2008年圓夢，步入教堂，婚後跟隨丈夫劉志敏到新加坡生活，過着幸福少奶奶的生活。

結婚兩年後證實患上胰臟癌，她堅強面對，覺得人生已無憾，因為自己已經「好好去愛」。羅慧娟2012年6月30於新加坡病逝，終年 45歲，她留下給摯愛的最後說話：

我知道你們會覺得不捨。......但我的人生好圓滿，是好開心地離開。希望你們會記住我的笑聲和傻氣。

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