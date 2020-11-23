正在Netflix熱播中的韓劇《Start-Up我的新創時代》由秀智、南柱赫等人氣韓星主演，講述一群年輕人投身創業行列的熱血追夢故事，當中描述了不少現實社會議題，例如年輕人低薪水、創業艱難、職場文化、欺凌問題等，也有引起無數女生共鳴的成長笑與淚！

《Start-Up我的新創時代》由秀智、南柱赫、姜漢娜、金宣虎等人主演。（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

《Start-Up》勵志熱血正能量金句 喚醒每顆疲憊的心

相信許多剛投入社會的年輕人，都經歷過從一開始滿腔熱血，到後來被現實磨去棱角的過程，漸漸地對周遭的一切開始變得麻木，也失去了熱忱與初心。《Start-Up我的新創時代》中反映了不少時下年輕人所面臨的難關：就業困難、缺乏機會、貧窮、財閥文化等問題，面對不友善的環境，年輕人想要成功躋身菁英行列是難上加難，因無法改變現狀，只能讓人感受到無窮無盡的無力感……

《Start-Up我的新創時代》的故事正圍繞著這群被無力感籠罩下的青年才俊們，他們面對重重打壓與難關，仍然堅持不懈地去追夢、去創業，充滿青春熱血的台詞尤其激勵人心！

秀智在《Start-Up》中飾演充滿熱忱的創業少女「達美」，大學退學後早早進入社會做過許多兼職工作。（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

#「別讓他人的看法成為你的現實。」

《Start-Up》中當男主角「道山」（南柱赫 飾）受到上司的批評與貶低之時，「道山」的好友「永山」從他的名言便條紙中摘下「別讓他人的看法成為你的現實」這句話送給了「道山」。這句話出自美國勵志演講家Les Brown，鼓勵眾人不要太在乎他人的想法，不要受他人言語的影響而左右自己，別讓世界定義你，有時候堅定地走自己的路，勇敢邁向前方才會離成功又近了一步！

《Start-Up》描述熱血創業故事，夢想成為「Steven Jobs」的「達美」與科技公司創立人「南道山」在創業的過程中譜寫出浪漫又勵志的愛情故事。（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

#「 如果每天都是晴天的話，全世界都會變成沙漠，偶爾也要下雨、下雪，地上才會長出草來，才能收成這種好吃的橘子啊。」

《Start-Up》劇中當奶奶對「達美」（秀智 飾）感到內疚與自責，表示如果她選擇與母親一起生活的話便不會這麼辛苦，但是「達美」卻這樣說道：「 如果每天都是晴天的話，全世界都會變成沙漠，偶爾也要下雨、下雪，地上才會長出草來，才能收成這種好吃的橘子啊。」沒有經過打磨的頑石難成玉器，未經風浪的人生難以體會成功的可貴，更難以練就堅韌的意志。充滿困難與挑戰的日子絕非是一件壞事，反而能成為磨練身心的絕佳機會！

在《Start-Up》中秀智飾演的「達美」沒有強大的家庭背景，但卻有著超乎常人的勇氣與鬥志，對工作有極大熱忱。（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

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