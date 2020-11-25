On Air KOL 2021｜展現你的美妝穿搭功力　贏走獎金兼演出合約

女孩子天性愛美，總是無法抗拒美妝和靚衫的誘惑！假如你喜歡潮流扮靚，又對化妝護膚、潮流搭配、運動瘦身或營養減肥等各方面都有獨到心得，歡迎你立即加入「On Air KOL 2021」計劃，發揮所長，用你的影響力感染一眾時尚女生！

以為KOL只是打幾行字和出鏡就做到？其實KOL應重視內涵，對特定領域有深入認知，才可將正確知識帶給觀眾，做一個成功的KOL。若自問有一定專長，敢思敢想敢創新，馬上加入「On Air KOL 2021」挑戰自己吧！

教人買衫襯衫，成為新一代潮流教主！（Getty Images）

對健康瘦身有心得的你，不妨公開你的運動和飲食貼士！（Getty Images）

「On Air KOL 2021」 #Believe，你就是你！

計劃由大灣區共同家園青年公益基金主辦，並由香港01協辦，目的是扶助年青人擁抱數碼智能時代，利用網絡平台，深入發掘自身潛力，更好地活出自己。未來已來，各自精彩！

On Air KOL 2021

4大獎項：

年度我最Like KOL - 獎金HK$20,000及香港01演出合作合約

年度風範關鍵領袖得主 - 獎金HK$20,000 及香港01演出合作合約

年度潛力KOL - 獎金HK$10,000及香港01演出合作合約

年度風格KOL - 獎金HK$10,000及香港01演出合作合約

報名截止日期：2020年12月4日

立即參加：https://space.hk01.com/event/5fa3aa245a1adc00338b51f1/-