12星座︱男友最想收的聖誕禮物　處女最啱吸塵機　因為他有潔癖？

轉眼又到聖誕節了，雖然今年的活動和派對數目大減，但送禮物總是不可缺少的一環！ 想為另一半準備一份貼心又驚喜的禮物，不如參考12星座的心願清單，激發一點送禮靈感吧。

白羊座：運動用品

屬於火象星座的白羊座活潑外向，最愛跳跳紮無時停，最近很多體育設施因疫情關閉，想讓你的另一半照樣放電，不妨送他室內運動用品例如啞鈴、摺疊單車，ringfit健身環也非常適合白羊男生的貪玩性格。

讓白羊男友在家放電！（unsplash）

金牛座：功能手錶

金牛座沉穩務實，最好送一些實用的禮物如手錶，記緊外型切忌花哨，功能性的手錶才得金牛男生的歡心！以簡約型格的G-SHOCK 5610系列為例，它是經典暢銷錶款5600系列進化版，加入太陽能電統及世界六局電波接收，確保電力持久和訊號精準，加上防水200米和耐衝擊設計，實用度滿分！

Casio G-Shock 經典電波太陽能手錶GW-M5610-1JF

**按下圖即看其他星座的送禮攻略**

+ 4 + 4 + 4

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/11）

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