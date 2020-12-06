日本女生用100円店小物「空中收納」 疫症下教蔬菜存放、清洗口罩

【收納推介】日本人妻的收納術創新又實用，加上她們愛用的家品、收納小物大多都在無印良品、IKEA宜家家居、Daiso等品牌入手，香港人要跟隨也不難；日本大城市與香港同樣寸金尺土，在小蝸居中，如何可以用盡每一寸？不如學習一下「空中收納」。

日本女生Nacha常在Instagram中分享收納小技巧。（nacha_555@instagram）

Nacha 因為追求優質生活，因而愛上收納，喜歡到100円店購入收納小物，時常想出一些收納創意小技巧，2018年開始在Instagram中分享有關收納資訊，吸引近3萬追蹤。

日本女生創意「空中收納」吸引近3萬粉絲

Nacha 租了一間「2LDK」，即屋內配置2個房間，以及客廳、飯廳、廚房各1間，與不少典型香港3人家庭一樣；Nacha 透露她的家中同樣有不少狹窄空間和死角空間，因而不夠空間擺放物件，她便想出了一個名為「空中收納」的小技巧：利用固有的牆壁與傢俱，增加收納空間。

「空中收納」特別適合易潮濕的地方，可防止黴菌滋生，又能整齊放置物品，像是可在洗衣機機身裝一個收摺合式的晾衣小架，可以洗澡後打開用來掛毛巾，又可以當平面使用；另外，廚房雪櫃也是一個好的收納空間，只要在物件上，或收納架背部貼上強力磁石貼，便可貼在雪櫃上整齊收納好。

▼▼▼按圖看Nacha 「空中收納」詳細介紹，還有哪些有趣收納技巧？洗手盆櫃又可以如何收拾、用盡空間？▼▼▼

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人性化小技巧：蔬菜收納、口罩清洗

疫情下改變了大部分人的生活習慣，如一星期買一次食材、每天出門必定戴上口罩。Nacha 也因應疫情，提供不少小技巧，像是在蔬菜保鮮上一定要花點心思，她把不同尺寸的紙袋摺成箱形放進雪櫃，方便整齊收納之餘，保持乾爽也可令蔬菜保鮮更好，有葉的蔬菜便要放進保鮮袋中，她提醒蔬菜格要定期清理，才可令蔬菜保存更好。

▼▼▼按圖即Nacha 蔬菜收納詳細介紹；日本推出了不少可洗滌式的口罩，Nacha又會怎樣存放、洗滌？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：27歲的日本女生Aya是一位典型OL，在社會工作已4年，獨居將近8年，她整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本一名熱愛收納的人妻Pankum在Instagram中分享她曾入手的好用小物，更教女生可以如何整理試用裝， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼