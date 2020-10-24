【斷捨離｜日本收納｜獨居女生】日本近年興起「一人暮らし女子（獨居女生）」的分享，日本有OL因而吸納了21.3萬追蹤，還出版著作分享心得。

【斷捨離｜日本收納｜獨居女生】日本女生Aya在Instagram分享獨居生活與收納技巧。 （a____home_@instagram）

日本OL分享獨居日常吸21.3萬追蹤 強調先「減少」後「展示」

27歲的日本女生Aya是一位典型OL，在社會工作已4年，獨居將近8年，在Instagram創立帳號a____home_，Aya指暖色系會為家中增添溫暖感，因而家中擺設都是以白色和木色為主題。朋友對於她為何可以常常購物，然而家中一點也不凌亂，而且是走極簡主義感到困惑，Aya分享如果買得對、買得精明，令家中整齊有空間感不是夢。

▼▼▼按圖看看Aya經常購物，家中卻非常整齊、有空間感？▼▼▼

Aya坦言不時會因物品風格、設計購入，而忽略了實用性，造成「家居廢物」；改變習慣後家中空間感大增，更整理出「先減少、後展示」式等11招整理收納心得。

▼▼▼按圖看看Aya整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧▼▼▼

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獨居女生購買傢俱需注意 推薦哪些好用家品？

獨居女生常遇到的第一個問題便是，甚麼傢俱需要購買，甚麼不需要，一來省下金錢，二來家中不想堆積廢物，Aya便分享該如何入手電器。以為度好合適的尺寸便萬無一失？Aya也曾釀成大錯，從經驗中學習再分享，難怪吸引21.3萬粉絲。



▼▼▼按圖看「入手電器貼士」及Aya推薦哪些好用家品 ▼▼▼

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斷捨離動力：先養成月儲6千元習慣

Aya去年為了每月儲8萬日元（約5千9百港幣）才在Instagram創立帳號a____home_，紀錄她日常開支，與一些家居、服裝愛用品分享，不知不覺吸納了同樣對獨居生活與收納有興趣的同路人，因儲蓄習慣要變慳妹，而令斷捨離、整理習慣一直有效持續。剛剛推出了著作《一人暮らし 働き女子のお仕事時間とおうち時間》。

▼▼▼按圖看看Aya獨居女生生活 ▼▼▼

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