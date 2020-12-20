【韓國人妻】韓流席捲香港多年，熱潮仍不見減退，各個年齡層都有不少人漸漸愛上韓國文化成為韓迷，如今韓流更是風靡全球。相信許多沉迷韓劇的香港女生都曾幻想過與《愛的迫降》中的「利正赫」、《太陽的後裔》中的「劉大尉」或是《來自星星的你》中的「都教授」來一場愛得難捨難分的愛戀。 即使現實生活難以遇見玄彬、宋仲基和金秀賢，仍然不乏想要與韓國男生談戀愛的女生，回到現實世界中與韓國「OPPA」相愛甚至結婚，真的如韓劇中那般唯美浪漫？

香港女生Lizzy與韓國老公相愛10年成為幸福異國戀人妻。（konghanbubu@IG）

在南半球譜寫「異國戀」 相愛10年成為韓國人妻

2010年身材嬌小又「膽粗粗」的Lizzy隻身一人前往人生地不熟的紐西蘭開始「Working Holiday」（工作假期），正是如此她才認識了現在的韓籍丈夫，當時他們是「Share House」的室友，居住在同一屋簷下漸生情愫。Lizzy笑著回憶起當時辛苦又快樂的日子，那時每日都要做採摘果實的體力勞動，對於個子嬌小的她來說有些吃力，而細心的「OPPA」總是會做完手頭上的工作後，再回過頭幫她，彼此早就有朦朦朧朧的曖昧情愫。

Lizzy與老公在異地相識相戀。（konghanbubu@IG）

直到工作假期結束，兩人終於確認了彼此心意，正式交往在地球的南半端譜寫浪漫的「異國戀曲」。不過後來兩人在工作假期結束後各自回國，雖然之後經歷了一段長時間的遠距離戀愛，不過距離並沒有沖淡他們的感情，反而讓彼此更加確信對方就是一生相伴相守的對象。

▼▼▼【香港女生Lizzy與韓國OPPA跨過重重阻礙，譜出幸福異國戀】▼▼▼

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韓國人娶異國老婆 原來會被「睇小」？

回想初見雙方家長的情景，Lizzy表示當初老爺奶奶對於兩人的婚事並不看好，事實上在韓國異國婚姻不算普遍，但傳統韓國人認為這也代表男生經濟能力不好，沒有能力照顧韓國本地女性才會娶外籍新娘。因此很多韓國家庭並不喜歡外國媳婦，在親戚之間也會有微言。

一開始，韓國老爺奶奶並不喜歡我這個香港媳婦。

回想初次見面，韓國奶奶就先給Lizzy「下馬威」，告訴她做韓國媳婦有多辛苦，要懂得打理家務、煮韓國料理、說韓文等等，雖然被韓國奶奶先發制人小小「刁難」了一下，卻沒有嚇走Lizzy，她反而更加積極學習韓文，不善下廚的她開始學習煮韓國食物，只為更快瞭解及融入韓國文化當中，當上一個稱職的韓國人妻。

Lizzy積極學習烹飪做全能韓國人妻。（黃寶瑩攝）

▼▼▼【Lizzy與老公誕下愛情結晶的過程並不容易?】▼▼▼

與韓國男生拍拖結婚 有如韓劇一樣浪漫到不行？

韓劇中唯美浪漫的情節，難免讓女生們臆想與韓國男生談戀愛，一定如女主角一樣，無時無刻都活在幸福浪漫的童話故事裡！不過現實歸現實，生活中除了愛情，仍要面對柴米油鹽的種種，這當中少不了磕磕碰碰。被問到婚姻生活是否如韓劇般浪漫，Lizzy搖頭笑著說道：「差很遠呢！韓劇與現實生活是兩回事！」、「最困難一定是語言問題」。她表示平日裡與老公兩人主要以英文溝通，學會韓文的Lizzy也能用韓文與他對答，不過一發生爭執，兩人吵架時用外語言不盡意，很難表達，最後只能不了了之，想吵架也吵不起來。

LIZZY與老公兩人個性互補十分合拍。（黃寶瑩攝）

與韓國男生戀愛不要幻想太多，現實與韓劇差很遠！

而生活習慣方面，港韓兩地文化也有很多不同之處，來到香港生活的老公，並不習慣香港日常一些最普遍不過的事，Lizzy分享說：「他很不習慣在香港食飯時要搭枱，而且看到很多餐廳門外大排長龍，他會掉頭就走，加上香港食物不合他口味，所以我們外出大多選擇韓國餐廳或西餐。生活中需要磨合的地方比一般香港情侶來得多。」、「結婚前後韓國男人的表現也有差別，結婚前他會表現得很積極，回訊息的速度很快，不過結了婚後就不會了……」Lizzy忍不住笑著説道：「各位韓迷不要再過度幻想啦！」

▼▼▼【幻想嫁給韓國OPPA好浪漫？韓國人妻Lizzy分享現實是...】▼▼▼

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韓國「大男人」的浪漫：煮飯洗碗拖地做家務

韓國男生比較「大男人」？答案：「是！」Lizzy分享與韓國老公相處點滴，說即使是他做錯，也不會輕易認錯或讓步：「韓國男生確實比較大男人，自尊心比較強，態度也強硬些」。這時候韓國人妻的攻守策略就是絕對不要「硬碰硬」，展現溫順與體貼的一面，就能減少許多摩擦。

韓國男生確實有些大男人

Lizzy說韓國男生雖然有些「大男人」，但也有溫柔體貼的一面。（黃寶瑩攝）

雖然性格上普遍比較強勢，不過「大男人OPPA」也有體貼的一面。韓國老公不時會為Lizzy炮製拿手的韓國料理，太太懷孕期間他也常常幫忙做家務，洗碗拖地不在話下。更有趣的是，對比香港情侶大多財政獨立，韓國男人通常會將財務歸老婆管，每個月靠太太給零用錢生活。而韓國男人都很有擔當，決斷能力強。雖然有些「大男人」，但會為另一半解決所有問題，很「Man」很有承擔，讓女方很容易產生一種「小女人被保護」的感覺。

▼▼▼【韓國OPPA展現「住家煮夫」一面，會下廚做家務的男人真是大加分！】▼▼▼

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韓國OPPA放棄一切 為愛妻來港定居

「異國戀」首當其衝的困難要屬克服距離的問題，一個在韓國，一個在香港，若想要結婚同居，就必須有其中一方「犧牲」。對此，韓國「OPPA」斬釘截鐵地表示：「離開自己熟悉的國家來到一個陌生的地方，必須放棄原本的朋友圈子、家庭生活、生活模式等從頭開始，對於女生（Lizzy）來說可能會非常艱辛難以適應。」他不願老婆受苦，所以情願自己擔當這個「角色」，加上當時Lizzy在香港做的韓國代購事業已經有聲有色，「OPPA」亦看中香港的發展潛力，因此毅然決然放下韓國的一切，為愛來到香港定居。

Lizzy與韓國老公相識十年結婚生子十分幸福。（黃寶瑩攝）

韓國「OPPA」剖白：香港居住環境最難適應

對於韓國人來說，居住在寸土寸金的香港又是一種怎樣的體驗呢？韓國「OPPA」笑著表示他很喜歡香港這個地方，繁華的都市景象讓他深受感染，適應起來並不困難。但是，最讓他頭痛的就是香港的居住環境。

香港的居住環境實在太小太擠迫了

這裡狹窄的居住空間讓他難以適應，與他在韓國釜山的居所簡直天差地別，看著他們分享的照片，真不禁連連驚嘆，OPPA釜山家中的客廳大得「連打幾個側手翻」也絕無問題，更高居臨下坐擁180度美景，說得上是超級豪宅級別！不過為了愛妻，留在香港這彈丸之地築起愛巢成家，一起為未來共同努力打拼，也是另一種幸福。

▼▼▼【韓國「OPPA」釜山千呎大屋，與香港居住環境天差地別？】▼▼▼

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