撰文：劉思婷
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聖誕節時，女生都愛化妝打扮一番，時下流行風格千變萬化，卻不是每一種裝扮都能得男生歡心！許多女生們過分「精心打扮」反而弄巧成拙，讓男生們退避三舍。聖誕佳節，無論是與心儀男生約會還是與男友甜蜜相聚，想要讓他們眼前一亮的話，一定要避開這些「打扮地雷」！
男生最討厭女生這些裝扮？（《舉重妖精金福珠》劇照）
日本男生票選十大「最反感的女生打扮」
聖誕將至，許多女生都想在心儀男生面前展現最光彩照人的一面，不過一些裝扮細節出了錯，可能會讓你在男生的心中大扣分！日本網站「美レンジャ」訪問了500名單身男性，根據女生之間流行的裝扮，總結出前十位「最反感的女生打扮」，想要吸引男生的視線一定要避開這些地雷！
想要一個浪漫又甜蜜的約會？花點心思裝扮一下自己吧！（《舉重妖精金福珠》劇照）
▼▼▼【日本男生票選十大「最反感的女生打扮」，聖誕約會小心地雷！】▼▼▼
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