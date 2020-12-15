聖誕禮物｜25件男女適用交換禮物清單　抗疫也時尚　哪份減壓一流

聖誕節將至，在家與閨密摯親開派對成了疫情下最佳的聖誕慶祝活動。派對總有交換禮物環節，不知道誰是你份禮物的幸運兒，最好預備實用又男女皆宜的禮物，以下精選了多份聖誕禮物，從功能、外型及心意上都不會令人抗拒。

派對總有交換禮物環節，不知道誰是你份禮物的幸運兒，最好預備實用之選。(IG@anjaylia)

抗疫必備：香氛免沖水殺菌洗手液與特色口罩

BYREDO 免沖水消毒香氛（$270/ 30ml）洗手液除了品牌獨有的Vetyver和Suede，還新添了Rose及Tulipmania兩款新香氣。(IG@officialbyredo)

經過一年多的抗疫歷程，大家難免出現抗疫疲勞，特色口罩與香氛免沖水殺菌洗手液或會為抗疫帶來新意。深受女生歡迎的香氛品牌BYREDO推出免沖水消毒香氛洗手液，洗手液的質感與潤手霜相似，採用獨特的溫和酒精配方，有效即時潔淨雙手，同時兼顧護手霜的滋養功效。

▼▼▼除了BYREDO，Aesop 賦活手部乾洗清潔露同樣有保濕功效，按圖看更多香氛免沖水殺菌洗手液的送禮選擇▼▼▼

疫情持續，抗疫成為香港人的生活重心，聖誕送上抗疫物品一定人人適用。口罩於今年成為每個人的必需品，今個聖誕，不如以特色口罩應節，Mask Factory 口罩工廠推出多款令人心動的時尚口罩款式，若你的朋友平日熱愛時尚，不妨考慮一下英倫風的千鳥格與經典菱格口罩，配襯冬季格紋大衣，成為另類的穿搭特色。

▼▼▼除了時尚的英倫風口罩，Mask Factory 口罩工廠還有多款淨色與可愛的圖案口罩▼▼▼

Mask Factory推出多款英倫風口罩($22/1盒5 PCS)(Mask Factory)

實用之選：身體護理產品與手機配件

「Cubed Christmas Set」（＄980）包含皇牌產品低敏舒緩濕疹潤膚霜、低敏活膚⾯霜與CBD口服油。

隨着年齡漸大，便愈覺得禮物還是實際點好。男女適用的身體護理產品與電子產品屬聖誕禮物的大熱之選。冬天肌膚容易乾燥敏感，本地品牌Cubed 的「Cubed Christmas Set」包含皇牌產品低敏舒緩濕疹潤膚霜與低敏活膚⾯霜，有效針對濕疹、暗瘡及皮膚敏感，質地水潤卻不厚重，適合香港潮濕的天氣；而CBD口服油則有助紓緩壓力，改善失眠、焦慮等問題，適合充滿壓力的香港人。

▼▼▼Cubed的身體護理產品溫和無味，若你的朋友喜歡被香氛包圍的感覺，不妨參考一下LUSH的護膚禮盒▼▼▼

有朋友剛換手機嗎？為他們送上手機配件相信是個不錯的選擇，無論是無線充電器、耳機、外置行動電源，這些實用的配件相信不會有人嫌多。Thecoopidea推出的外置行動電源以無線設計，不需要額外帶備充電線，令充電過程更快捷簡單。

BEANS Pro Active 真無線藍牙耳機贈送無線充電板($699)（Thecoopidea）

▼▼▼Thecoopidea最近與Sanrio聯乘推出限量的手機配件，若你的朋友是Sanrio迷，便不要錯過這系列▼▼▼

派對分享：愛心曲奇與應節朱古力

SP Charity的六感禮盒，手工曲奇上有一個「心」字，以供視障人士摸讀的點字方式呈現。（$288）（Simply Pleasure）

以食物作為禮物交換，抽到後可以即時與朋友分享，將快樂加倍。Simply Pleasure 與香港傷健共融網絡共同創作的「愛．共融」慈善禮盒，禮盒包含手工曲奇、蝴蝶酥、鳥結糖，而曲奇上有一個「心」字，以供視障人士摸讀的點字方式呈現，別具意義。

▼▼▼歷史悠久的Fortnum & Mason聖誕精品系列同樣能與好友分享，感受到濃厚的聖誕氣氛▼▼▼

▼▼▼同場加映：聖誕派對怎能少了美食？想快捷便利，不妨試試零失手自煮包（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼為自己送上一份聖誕禮物，好好犒賞今年付出的努力，入手ZARA香氛系列，與歐美網購平台推出的美妝月曆，把握最後的網購機會。（延伸閱讀）▼▼▼