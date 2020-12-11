疫情持續下晚市再次被禁堂食，今個聖誕不如在家炮製聖誕大餐，與另一半享受溫暖的節日感覺。市面上不少平台紛紛推出簡易自煮包，所有食材事先經過處理及調味，只要依照簡單的烹調步驟，人人都可以做廚神。

市面上不少平台紛紛推出簡易自煮包，所有食材事先經過處理及調味，只要依照簡單的烹調步驟，人人都可以做廚神。(IG@yuenkaka)

有時候，尤其是特別節日，總會想為另一半煮飯，舒適地享受二人世界。但想到從預備材料、下廚、洗碗那手忙腳亂的情況，這樣累人還不如叫外賣。幸而陸續有網購平台推出自煮包，菜式由中、西、日等應有盡有，省卻了所有的事前準備，只需煮熟便可，絕對值得於疫情下的聖誕節挑戰一下。

TCA Gourmet：半熟自煮包 煮出完美西餐只需15分鐘

香草美國西冷牛扒配烤蔬菜自煮包，包括美國西冷牛扒、法式芥末醬、辣椒醬、意大利青黃瓜等食材(IG@gourmetbytca)

The Coffee Academics旗下的TCA Gourmet近日推出了30款不同種類的新鮮食材自煮包，菜式以西餐為主，包括原條斧頭扒、原隻波士頓龍蝦包、手工現製意粉、西班牙海鮮焗飯等，從醃製、配料、醬汁全部安排好，只需簡單煎、焗、煮，15分鐘便可完成。自煮包分為S、M、L、XL四個份量，滿足一人到全家聚餐的需求。每日下午3點前落單，最快即日送貨或到指定店鋪自取，臨急抱佛腳亦不成問題。

▼▼▼TCA Gourmet自煮包食香味俱全，絕對是聖誕打卡之選▼▼▼

Tasting Table：微波爐叮天婦羅 在家煮出和式居酒屋滋味

寒鰆魚柚庵漬以充滿柚子香的醬油醃製而成，以焗爐焗熟即成。（Tasting Table）

疫情下無法出國，要一解積壓一年的旅行癮，不妨嘗試以Tasting Table自煮包感受和風滋味。Tasting Table售賣接近330款急凍產品，全部由日本廠房製作及包裝，不含化學合成添加劑，菜式從肉類、丼飯、炸物、小菜等應有盡有，例如居酒屋總少不了的炭火燒秋刀魚、唐揚單骨雞翼、天婦羅等香脆小食，只需放進微波爐加熱幾分鐘即成，完全毫無難度。

▼▼▼Tasting Table調味地道，一解「思鄉」之愁▼▼▼

五味匣子：藍帶廚師私房菜 港式三餸一湯

冬天必食一夜干烤鱔炊飯（IG@5flavoursbox）

私房菜五味匣子由藍帶廚師主理，年初將菜式製作成即食自煮包，菜式以港式中菜為主，人氣選擇有元朗黃油潮式凍烏頭、辣酒煮花螺、五味手撕雞、麻辣豬大腸等，而當中醉香豬腳更選用本地豬農品牌「香港家豬」，加上秋冬必備的杏汁白肺花膠湯，絕對是健康之選。所有自煮包只需加熱或解凍即可食用，方便快捷。

▼▼▼在家享受藍帶料理，度過另類聖誕▼▼▼

▼▼▼同場加映：為自己送上一份聖誕禮物，好好犒賞今年付出的努力，入手ZARA香氛系列，與歐美網購平台推出的美妝月曆，把握最後的網購機會。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【本地遊異國風打卡點】新冠肺炎疫情持續，離港旅行遙遙無期。幸而香港亦有許多富異國色彩的打卡好去處（延伸閱讀）▼▼▼