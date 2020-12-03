聖誕禮物|ZARA倒數月曆含Jo Malone新香水　哪網購款有平價La Mer

正式踏入聖誕月份，各大美妝品牌的聖誕限量版陸續售罄，若你對聖誕倒數月曆情有獨鍾又未來得及入手，不妨留意一下剛推出的ZARA香氛系列，與歐美網購平台推出的美妝月曆，把握最後的網購機會。

ZARA EMOTIONS香氛聖誕倒數月曆：隱藏版香氛充滿驚喜（售價：＄1,199）

「Zara Emotions」系列再次帶來驚喜，倒數月曆包含一款從未曝光的全新香氛「Jo's rhubarb」。（ZARA）

ZARA一向是小資女生最常留意的品牌之一，早前品牌與Jo Malone創辦人合作推出聯乘的「Zara Emotions」系列，以親民的價錢體驗精緻的香水，一度引起極大迴響。今個聖誕，ZARA再次帶來驚喜，品牌從ZARA EMOTIONS系列精選出25個商品，涵蓋香水、身體乳、香氛蠟燭等，組成同樣以極簡風格為主題的「香氛聖誕倒數月曆」。倒數月曆更包含一款從未曝光的全新香氛「Jo's rhubarb」，令人期待以紅西芹、香根草為香調的香水到底會有怎樣的感覺。

▼▼▼【按圖看】ZARA EMOTIONS香氛聖誕倒數月曆含25件產品，從未曝光的Jo's rhubarb包裝會是怎樣？▼▼▼

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Beauty Expert 12 Days 2020：英國人氣護膚體驗（售價：$1,020）

Beauty Expert的聖誕倒數月曆總值超過$4,900，售價：$1,020（Beauty Expert ）

Beauty Expert每年也會推出聖誕倒數月曆，深受歐美女生歡迎。今年的倒數月曆集合歐美人氣品牌，而所包含的美妝品大部分也是貨裝，所有肌膚適用。例如連著名國際化妝師Lisa Eldridge都大推的Medik8皇牌B5透明質酸保濕精華、英國水療SPA品牌ESPA的補水面霜、抗老品牌Prai的眼部緊緻精華等，總值超過$4,900，售價$1,020，絕對是抵買之選。

▼▼▼Beauty Expert精選英國人氣護膚品，12件美妝大件又抵用▼▼▼

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The Black Friday Edit LOOKFANTASTIC Beauty Box：滄海遺珍彩妝組合 （售價：$350）

化妝新手必人手的高性價比之選（LOOKFANTASTIC）

雖然Black Friday早已過了，但這個由LOOKFANTASTIC精選的Beauty Box仍然開放購買，讓錯過了的女生把握最後機會選購。這個彩妝組合性價比高，適合化妝新手。Beauty Box包括Revolution Pro 18格眼影盤、坊間推薦媲美La Mer的First Aid Beauty修復面霜、Eyeko強效防水眼線筆，總值超過＄1,500，只售$350，絕對是物超所值。

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▼▼▼同場加映：聖誕禮物2020｜18款聖誕倒數月曆 Jo Malone London香水平均$145▼▼▼

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