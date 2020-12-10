聖誕派對季節當然入手夢幻的聖誕限量彩妝品，化出耀眼的派對妝容。就趁著聖誕節，好好獎勵一下自己，以下為女生精選了幾款實用又精緻的聖誕禮物。

聖誕派對季節當然入手夢幻的聖誕限量彩妝品，化出耀眼的派對妝容。

Clé de Peau Beauté 限量四色眼影組合＃321 Magnificent Plumage（售價＄580）：黑天鵝限量版

Clé de Peau Beauté推出的夢幻之湖節日限量珍藏系列，特別推介四色眼影盤，一盒打造淡雅日妝與魅惑晚妝。

Clé de Peau Beauté推出的夢幻之湖節日限量珍藏系列，特別推介四色眼影盤，一盒打造淡雅日妝與魅惑晚妝。眼影盤以黑天鵝為主題，印上金色羽毛，夢幻感十足。先以米棕色眼影於眼蓋位置大範圍打底，再以湖水綠色眼影疊加暈染，打造溫柔粉嫩的日常妝容。出席派對時，可於眼尾大膽疊加紫紅色調眼影，並於眼蓋中央點上粉紫色眼影，輕易轉換成華麗晚妝。

▼▼▼除了四色眼影組合，Clé de Peau Beauté夢幻之湖系列的其他限量美妝品同樣吸引▼▼▼

Chanel限量細緻亮肌胭脂 （售價＄555）— 鏈帶珍藏版：以手袋標誌性鏈帶壓印浮雕圖案

Chanel的亮金胭脂亦有助修飾面部輪廓

Chanel聖誕彩妝系列以品牌最具代表性之一的「經典金屬手袋鏈」為靈感，極具收藏價值。胭脂上印有細緻的鎖鏈壓印浮雕圖案，玫瑰金色調溫暖，有效中和亞洲女生的偏黃膚色，顯白同時提升氣息。亮金胭脂亦有助修飾面部輪廓，讓肌膚瞬間增添光采，飽滿更顯年輕。

▼▼▼Chanel的聖誕限量眼影同樣出色▼▼▼

Dior 恆久貼肌氣墊蜜粉 — GOLDEN NIGHTS 珍藏版（售價＄480）：首次推奶茶色皮革粉盒

Dior首次推出氣墊蜜粉，包裝以充滿少女感的粉嫩色調為主。

Dior首次推出氣墊蜜粉，以充滿少女感的粉嫩色調作包裝，奶茶色藤格紋氣墊粉盒令人無法抗拒。帶細緻珠光的蜜粉除了可用作定妝，也可以輕拍於鎖骨或後背，令派對造型更性感迷人。氣墊蜜粉妝感更均勻，方便補妝，同時為膚色帶來低調柔霧亮澤，透薄零粉感。

▼▼▼Dior每年的聖誕限量妝品也令人心花怒放▼▼▼

Dior傲姿唇膏套裝 — GOLDEN NIGHTS珍藏版（售價$1,300）：立體金色logo皮套可變身clutch

Dior傲姿唇膏套裝是女生必買的心水之一，特別推薦乾燥玫瑰色調#772，是款適合任何場合的百搭唇色。

Dior每年推出的唇膏限定套裝都是女生必買的心水之一，今年最吸睛除了是唇膏外型，更加是具質感的黑色皮革外盒，熨上浪漫雪花與星空，配上立體嵌印的Dior logo，質感挺身絕不遜色，絕對可以當Clutch使用。套裝包括6款刻有雪花圖案的色調，當中5款是可替換的唇膏芯，包括經典的999紅調唇膏，方便於不同場合轉換唇色。特別推薦乾燥玫瑰色調#772，是款適合任何場合的百搭唇色。

▼▼▼有網民將Dior聖誕限定套裝的外盒加上金鏈，改裝成小手袋，成品極具創意。▼▼▼

Christian Louboutin Loubidoo 幸運之貓香水（售價＄2,450）

Christian Louboutin香水瓶身以品牌的經典紅色為主題，瓶蓋則是可愛的立體小貓。

香水瓶身以品牌的經典紅色為主題，瓶蓋則是可愛的立體小貓，設計如藝術品般精緻。香水結合了草莓、玫瑰及雪松香氣，巧妙地把甜美的花果香糅合木質調，令香氣更具層次。幸運之貓的香氣獨特出眾，定必令女生於派對中成為一見傾心的可人兒。

▼▼▼Christian Louboutin的Loubiworld香水系列每款也如藝術品般具收藏價值▼▼▼

▼▼▼同場加映：為自己送上一份聖誕禮物，好好犒賞今年付出的努力，入手ZARA香氛系列，與歐美網購平台推出的美妝月曆，把握最後的網購機會。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

▼▼▼派對妝容一般較厚重，回家要注意徹底卸妝。日本《LDK the Beauty》請來專家分析大熱平替護膚品與專櫃的差別，教小資女生如何以平價購買到媲美專櫃品牌的護膚品。(延伸閱讀)▼▼▼