【綠茶婊｜心理】楊冪近日在綜藝辯論節目《奇葩說》中，與參加者切磋口才，盡顯其「高EQ」與聰明，字字珠璣又不失大度。楊冪更與參加者一起模仿「綠茶婊」，演繹「綠茶婊」如何乘機介入別人的感情，她更自稱「綠茶粉碎機」。

楊冪自稱「綠茶粉碎機」 常見對白：你女朋友怎麼不懂你？

在綜藝節目《奇葩說》中，楊冪大展口才，更與參加者一起演繹「綠茶婊」－即泛指外貌清純、楚楚可憐，看似純潔實則擅於心計的女子。楊冪更自稱「綠茶粉碎機」，即「綠茶婊」在她面前無所遁形，心計亦難以得逞。

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節目中的蔡康永看到楊冪與參加者的「茶藝過招」後，驚嘆：「你們怎麼這麼可怕！」

參加者指楊冪與照片不同 楊冪「高EQ」回應

節目邀請參加者表演口才，有時也會與評判「較量」，其中一位參加者竟當面批評楊冪，指她真實模樣與照片有差別。楊冪很快地回應，反擊指：「沒關係，我的受眾群也不是你們。」參加者也立即作出回應：「我也沒有很喜歡你。」十分不客氣，但楊冪依然面不改容。

楊冪一向在圈中，是有名的「高EQ」藝人，面對批評與負面情緒，時時都能相處泰然，自有一套應對世界的方法，在節目中，更字字珠璣，金句連連。

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