女生最不滿意的身體部位：眼居然只排第十　第一位平日有注意嗎？

大家都追求完美，不過最緊要都係唔好盲目跟風，要學識欣賞自己先得呀！女人不嬲愛靚唔愛命，大部份女仔都貪靚，除咗着靚衫靚鞋之外，希望將自己每一個身體部位都做到最佳狀態見人，都係好重要嘅一個環節，今日DailyView就用網路大數據帶大家睇吓十大女士最在意嘅身體部位，你平時有冇留意呢？

女生通常最不滿意自己哪個身體部位？按圖查看網絡最多人討論的前10名▼▼▼

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10. 我見猶憐桃花「眼」（371筆）

眼睛被稱為靈魂之窗，曾經有美國嘅網絡媒體做過街訪，訪問路人見到陌生人第一個部位會望邊，超過九成人都話係眼睛。以前大家都覺得要雙眼皮，又圓又大嘅眼先至係靚，不過其實慢慢大家都已經對靚女嘅定義都已經好唔同，特別係一啲單眼皮嘅女明星都好有個人特色，一樣係好多人心目中嘅女神。

9. 靚女必備高挺女神「鼻」（533筆）

麥玲玲都唱過：「鼻頭好有肉，內心就無毒。」面相學嚟講，鼻係好重要嘅一環，鼻頭有肉代表富貴，但大部份嘅人都希望擁有一個又高又尖嘅歐美靚鼻。為咗改善個鼻，唔少女士都會去微整形，透過打針、埋線等等，務求達到最完美嘅效果，不過每個人嘅面形五官比例都唔同，千祈唔好盲目跟隨明星嘅五官擺落自己塊面呀。

8. 唔開美肌都有完美「皮膚」（759筆）

打開Instagram見到個個明星嘅皮膚都好似剝殼雞蛋咁樣又白又滑，真係羨慕死人呀。要擁有靚嘅皮膚除咗天生麗質之外，平時嘅保養亦都好緊要，做好防曬，挑選適合自己嘅護膚品，而唔係隨便跟風買。雖然大部份嘅女仔都好重視美白，不過其實健康膚色一樣都可以好靚，大家都唔需要太過強求啦！

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7. 尖到拮親人「下巴」（794筆）

當修圖軟件發展得越嚟越成熟，已經唔可以相信網上「照騙」，因為好多時候美顏效果都開得十分誇張。平時一班人自拍，好少人自願企喺最前面揸機，女仔最怕面大，大家都想有尖下巴、V面，呢樣野除咗靠後製修圖之外，打針喺下巴都已經好普及，亦有好多女明星都有去整骨，所以話呢女仔為咗靚真係乜都做得出㗎。

6. 孔雀開屏「眼睫毛」（1691筆）

想擁有好似公仔一樣，又長又濃密嘅眼睫毛，以前就話要靠黐假眼睫毛姐，而家唔少人都直接去植眼睫毛，除咗唔需要每日拉扯眼皮，怕搞到個眼皮都鬆晒之外，即眼睫毛亦都方便得多，效果亦都更加自然。幻想吓，每朝一瞓醒一照鏡，就見到自己擁有濃密捲翹嘅睫毛，就算唔化妝個人都精神好多，擁有一對迷人的電眼話咁易！

5. 挑戰人體極限細「腰」（1978筆）

女仔日日都話要減肥，追求S型曲線，水蛇腰就係好多女士嘅夢想啦。韓風時裝好多衫都係露腰短版，無返咁上下自信都着唔到出街！睇到咁多韓國女團成員都擁有又幼又有肌肉嘅靚腰，真係羨慕又妒忌。Coffee林芊妤喺YouTube教瘦身嘅片段，最高點擊嘅都係練腰嘅片，就知道大家對於苦練螞蟻腰嘅決心有幾大啦！

4. 逆天大「長腿」（4232筆）

有人話「夏天，為大地帶來美腿」，其實點只夏天，唔少貪靚女士一年四季都會著短裙、短褲，咁又係呀，有本錢怕咩show喎，幾多度都未驚過，最怕就係着出嚟唔夠靚！女士們都希望擁有一對名模長腿，除咗腳要夠長，腿形都好講究㗎！好多女仔都咬緊牙關勤力做Gym，就係希望可以練出一對瘦長直嘅筷子腳。

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3. 胸懷大志「事業線」（4968筆）

好多媒體成日會將女性胸部形容為事業線，追求S型身材嘅女仔，當然都好在意自己胸部大小同胸型。有人話減肥第一個瘦嘅位置就係瘦胸先，雖然都有人會選擇隆胸改善外在美，但坊間可以睇到好多健胸操，透過拉伸同按摩動作疏通淋巴同鍛鍊胸部肌肉，開刀呢啲有風險嘅事就要三思而後行啦。

2. 化妝新手最大難題「眉毛」 （5588筆）

成日話人好眉好貌，一對好眉對外表真係可以有好大影響㗎。眉毛產品推陳出新，由最基本嘅眉粉、眉筆，到之前引起過話題嘅眉毛印章，可以話係為咗一對靚眉出盡辦法。畫得好可以改變五官比例，畫得衰就壞咗成個妝，對於手殘嘅人來講，要畫得對稱真係唔容易。所以好多人都會選擇並永伴永久化妝亦即係紋眉霧眉，方便、慳時間之餘亦都無需要再為眉毛煩惱呀嘛。

1. 唔可以放過嘅小細節「指甲」 （8053筆）

好多女仔細個嘅時候都有玩過指甲貼紙，可想而知指甲絕對係女仔由細到大都好在乎嘅地方。傳統嘅指甲油要等成個幾鐘頭先乾，其實都幾浪費時間，所以而家大部份女仔都會去整Gel甲，快靚正吖嘛！唔好睇小指甲一個咁細嘅地方，女仔都鍾意影相，無論係show食物定化妝品，手都會成日上鏡，有靚嘅指甲絕對可以為畫面加唔少分！而且指甲造型都會令成個人嘅outfit更完整！襯好成套再post返個#ootd，掂晒！

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月04日至2020年06月02日，共兩年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『前女友類型』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】