減肥｜韓妹10個月減45KG　前後對比超衝擊！5招私房祕技公開　

看著女團、演員零贅肉的逆天S LINE身材，再看看鏡中的自己…是不是想自暴自棄（讓我們搭肩取暖嗚嗚）？在減肥之路上碰壁、卡關的你，看完這位韓國肉肉女的「減肥奇蹟」，保證被激勵到滿血復活！

Soo Bin這樣減去45kg瘦下來的…5招減肥秘技公開！ (按圖查看）▼▼▼

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90萬追蹤藍勾網紅，減肥減到認不出來！

做吃播做一做晉升「減肥女王」？韓國一位YouTube頻道訂閱人數高達277萬、IG粉絲直逼90萬，甚至有官方認證藍勾勾的人氣網紅，原本以肉肉可愛大號女孩的形象狂圈粉，如今卻改頭換面瞬間暴瘦45KG，整個人直接消掉2分之1，不只粉絲們差點認不出來，韓媒也嚇傻瘋狂報導…

這位大變身的主角YouTuber叫做「Yang Soo Bin（양수빈）」，從131KG減肥成功，他從小就是胖小孩、長大了也變成大號肉肉女，可以說是胖了一輩子，小學開始就嘗試運動、秘方減肥（也是很資深了），甚至為了瘦還做過腹腔鏡可調節式胃束帶手術，但旺盛的食慾依舊戰勝，每次不是減肥半途而廢就是溜溜球效應復胖，去年終於因為糖尿病與頭痛等健康元素狠下心再次挑戰，10個月過去，不只身形小了好幾圈、病痛消失，還連一次都沒感冒過。

（以上秘訣不一定每個人都受用，妞妞們可以參考就好～）

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