性愛真心話︳接吻比性愛更重要？學懂5個接吻技巧 重拾初戀感覺

你知道，即使是交往很久的伴侶，都不一定懂得怎麼接吻嗎？從位置、力道到節奏，接吻也有很多技巧，現在就學起來，保證讓你們更有幸福感！

嘿，想到你的另一半，你想念與他接吻的時刻嗎？還是其實，你們一直都沒有很期待這件事、總覺得哪裡卡卡的，但又認為好像沒差？

接吻其實也是一門學問，它有步驟，有技巧。但沒有很多人懂得如何好好接吻；因為大多數的人不知道可以享受接吻。今天就直接給你幾個吻的秘訣，要讓你們可以立即感受到，原來一個好的吻，可以讓人如此快樂！

想與另一半有個不一樣的平安夜？按圖查看5個接吻技巧，讓幸福感迅速上升▼▼▼

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技巧一：想好好疼你！讓對方充滿愛意的接吻方式

想營造有戀愛感的吻嗎？你得練習不要直接從唇部開始。

首先，輕輕地捧著對方的臉，要好好地望著他的雙眼；而當他期待你要靠近他的唇時，你其實是從親吻他的前額開始。這個時候，對方會有點驚喜，你再一路往下，吻他的鼻梁，最後來到唇部。

這看起來很簡單，但他會感受到自己從頭開始被你呵護著，而產生滿滿的粉紅泡泡。嘿，不要小看它，尤其對老夫老妻來說，你會從中發現，原來我已經很久沒有好好地看著對方的臉、傳達你有多愛他，單純交換彼此的愛意。

技巧二：我渴望著你！讓他心癢難耐的接吻技巧

同樣是關於不同位置的接吻小技巧，如果你想來點挑逗、性感的親密接觸，提供你幾個讓他忍不住興奮的親吻部位。

你可以先從嘴唇開始，接著輕輕地朝向下巴、沿著他的下頜骨，最後往耳朵方向，在這裡停駐，然後含著或輕咬他的耳垂。或者你也能從他的背後環抱，先吻他的肩膀，再沿著往上到達頸部，一路到耳朵的位置。

你知道，那些都是特別敏感的地帶。最後在他耳朵旁來點甜蜜的小告白，此刻他已經全身酥麻！記得兩個小秘密：你的吻要如羽毛般輕柔，好像碰到又好像沒有，這可以讓他更加興奮。另外，要將速度放慢，掌握氛圍與節奏，讓他忍不住想與你有更進一步！

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技巧三：把握你的舌頭！別太猖狂，也別只是小心翼翼

知道你們一定試過熱情的法式舌吻，但你不一定知道要怎麼好好利用自己的舌頭！

其實，用太多舌頭是一種錯誤。它既然是一個挑逗的好幫手，你必須由淺到深，將它當作是一種「探測」的工具。首先，可以輕輕吸吮他的下唇，再用舌尖輕撫。接著，開始慢慢將舌頭伸到對方的嘴裡，放在他的舌上或舌底，如果感覺都很對了，再開始繞著他的舌頭打轉。

你可以反覆地調皮、輕佻一些，輕輕地敲打他的舌頭，有點欲拒還迎。記得，不要太過深入，將舌頭伸到對方的喉嚨處反而會不太舒服。舌頭上有大量的神經末梢，搭配時而輕柔，時而野蠻的節奏，以及唾液的交換，掌握一來一往、像跳雙人舞的互動，能讓你們彼此都享受其中。

技巧四：活用你的手！放在這些地方，讓他更有感覺

接吻的時候，你的手都放在哪呢？常常覺得有點尷尬，不知道往哪擺？還是因為是熟悉的戀人，你們都直接撫著對方的臀部或乳房？嘿，別只是這樣緊張或者粗糙；肢體語言，其實也有一些眉角。

如果你想增加戀愛感，可以把雙手放在他頭部兩側，撫摸對方的頭髮，這可以讓他感覺自己被呵護與溺愛。或者將你的手掌放上他的胸膛，這會讓他感覺到自己被信任與被依靠。如果當下的氣氛很挑逗，那麼試試將一隻手繞住他的脖子，一邊用指尖悄悄地愛撫，一路到他的背部，這能讓對方感受雙倍的興奮感。

或者，你們只是緊握對方的手。試著用雙手輔助傳達你的愛意，讓好的吻，也可以跟著更加分。

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技巧五：容易被忽略的小事！一同呼吸也很浪漫

最後，我們回頭聊聊一個容易被大家忽略的小地方。

從接吻的位置、力道與肢體運用，還有一個我們必須掌握的，就是當下的節奏。當我們已經習慣接吻，或者進入吻的激情氛圍中，你們很容易就忘了呼吸的時間。但其實吻得臉紅氣喘，並不怎麼浪漫。

不要害怕暫停下來。稍微讓彼此涼一下下，能讓你們去感受當下的唇間餘裕，並且意猶未盡。這反而能讓你們有更多激情。並且一次又一次，你會找到屬於你們的親密節奏與默契，你知道，他就是你在世上最期待的那個吻！

其實關於吻的技巧，說多不多，說少不少，最重要的，是你們都期待並且懂得享受當下──你們覺得對彼此而言，接吻是重要的；你們也願意在柴米油鹽之餘，都可以在每一個吻的當下，好好停下來、閉上雙眼，感受全世界最富愛意的那對雙唇。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「我欠你一個很棒的吻」夫妻深夜時光：五個讓幸福感迅速上升的接吻技巧】