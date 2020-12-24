70歲德國銀髮夫妻　優雅、時髦、復古情侶穿搭　時尚不受年齡所限

我們一直提倡好好穿搭，因應不同場合與每個人身材來穿衣服，時尚不該因為長相、年齡來有所限制！這次我們跟各位介紹的這兩位可是重量級穿搭好手，光是看搭配的服裝已經超精彩，更令人驚喜的是他們都已經 70 歲啦！ 文：Amber Chiu／GQ Taiwan

德國銀髮夫婦優雅、時髦、復古的穿搭，吸引了不少粉絲，按圖查看這對時尚夫婦的美照▼▼▼

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來自德國的 Günther Krabbenhöft 和 Britt Kanja ，即使年過 70 歲兩人對打扮依然非常堅持，優雅、時髦同時保有復古感的穿搭，在 IG 上吸引不少粉絲關注，兩人常常結伴出席許多活動，更被喻為是德國「最時尚的夫妻檔」！最厲害的莫過於他們的高端情侶穿搭，爺爺奶奶也曾在訪問中透露他們兩個很少互相討論該怎麼穿，都是各自搭配自己喜歡的造型，不過拜夫妻多年養成的默契所賜，往往穿戴好之後都意外的非常搭配！

爺爺 Günther Krabbenhöft 非常熱愛穿三件式西裝和戴帽子，比起一般成套的三件式，爺爺更喜歡搭配不同花色的背心，而配件的使用也超大膽，領結、領巾、襪子、絲巾、袋巾這些小配件幾乎都是非常亮眼的顏色或花樣，這樣的造型讓他看起來有趣親切，不會太過隆重嚴肅，絕對是老派紳士的代表！

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奶奶 Britt Kanja 獨特的古典優雅氣質也令人著迷，優雅的洋裝搭配髮飾、手套，再踏上高跟鞋，實在很難讓人意識到她已經超過 70 歲了，而且她的不少服裝都是從二手店或者自己的舊衣改造而成，可見除了穿搭之外，兩位的身材也都維持的非常好，年輕時是廚師的爺爺 Günther Krabbenhöft 一直到了退休之後才開始追求自己熱愛的事情---「舞蹈」，也是透過舞蹈來維持健康跟好身材；奶奶 Britt Kanja 年輕時是舞者，也擔任過模特兒經紀人，最特別的是她超級熱愛溜冰，至今依然維持著自己這個興趣，甚至逛百貨公司、上街買菜都不例外！奶奶真的是對打扮很有興趣，也有自己獨特的見解。

從堅持穿搭、熱愛運動的 Günther Krabbenhöft 和 Britt Kanja 身上，不只能夠再次印證時尚不因年齡而受限，更能夠感受到堅持自己所愛、找到自己的興趣也都不會被年齡影響！只要願意，無論幾歲你都可以學習新東西，也可以繼續維持自己的喜好，除了自己本身之外，誰都不能阻擋自己堅持你想堅持的，這也是永保青春的祕方所在，希望我老了之後也能夠維持與他們一般的熱情與活力！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：70 歲依然盛裝打扮！德國銀色夫妻檔 Günther Krabbenhöft 和 Britt Kanja 老派、優雅的情侶穿搭，時尚不因年齡受限！】