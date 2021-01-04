姜濤曾重200磅被嘲肥蠢　為愛減磅追夢　6位男星減肥後脫胎換骨

姜濤於《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》破紀錄奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」和「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」兩大獎項，引起網民兩極討論。自《全民造星》播出以來，姜濤人氣持續高企，但出道前他原來是個重達200磅的肥仔，決心減肥是為了一個女生。

姜濤一舉一動也令全城哄動，曾剖白自小體型肥胖，經常遭受嘲笑及打擊。（IG@keung_show）

年僅21歲的姜濤打破《叱咤樂壇頒獎典禮》紀錄，成為歷來最年輕的「我最喜愛的男歌手」得主，被稱讚前途無可限量。他自19歲時參加ViuTV舉辦的《全民造星》後一直備受關注，走型格韓風路線，成功迷倒不少女生，成為他的粉絲「姜糖」。一舉一動也會令全城哄動的姜濤剖白自小體型肥胖，經常遭受嘲笑及打擊。

姜濤體重高峰曾達200磅，更因而經常被嘲「死肥仔」，令他失去自信。（ViuTV截圖）

姜濤曾經常被嘲「又肥又蠢」 形成自卑性格

姜濤個性內斂，原來是受肥胖形成的自卑性格影響。他體重高峰曾達200磅，更因而經常被嘲「死肥仔」，令他失去自信。他自小學三年級開始，便成為麥當勞的常客，每次吃兩個餐，睡覺前肚餓又再食兩個漢堡包，不健康的飲食習慣令他體重加劇。上中學時，肥胖的身型令他成為其他人的攻擊對象，面對「又肥又蠢」的嘲弄，姜濤性格日漸孤僻，成個中學生涯都沒有一個朋友。不過，他為了暗戀的女生決心減肥，可惜對方最後情歸他人，令姜濤大受打擊。

姜濤讀書成績差於初中輟學，面對種種挫敗，他決心減肥，並開始尋找自己的專長。（IG@keung_show）

初中輟學 決心減肥尋找理想

讀書成績差的姜濤初中輟學，面對種種挫敗，他決心減肥，並開始尋找自己的專長，當決定要於演藝事業發展後努力備戰。他在1年多由200磅減到140磅，先後參加內地節目《快樂男聲2017》與ViuTV《全民造星》，成功克服緊張與自卑的問題，成為備受矚目的新星。直至現在，姜濤仍保持運動的習慣，他表示未來會繼續以作品代替說話，獲得大眾的認可。

▼▼▼姜濤於1年多由200磅減到140磅，曾因不健康的減肥方法導致身體變差▼▼▼

姜濤曾在訪問中分享，從前希望減肥後可以過第二人生，無疑他真的成功了，減肥為他帶來的魅力不止是俊朗外型，還有努力不懈的鬥志，成為鼓勵人心的勵志故事，難怪風靡眾多女生。除了姜濤，減肥後脫胎換骨的男星還有森美。

森美：減肥成功的滿足感沒有其他東西可取代

入行前同樣是肥仔的森美體重曾高達180磅，直至入行初期，他仍保持着圓潤的外型。(IG@sammy903)

入行前同樣是肥仔的森美體重曾高達180磅，直至入行初期，他仍保持着圓潤的外型，直至他開始參與電影拍攝與擔任主持工作，為了出鏡效果更佳而開始減肥。要維持減肥成功後的身型需要毅力，森美於10多年間的身型飄忽，直至於2017年，為了出演TVB劇集《跨世代》，於3個月內更減去20磅，至今仍然維持健美身型。

森美現在減肥成功，已成為新一代型佬。(IG@sammy903)

森美減肥為專業，他認為作為一個專業演員，便應為接到的劇本盡力而為。雖然減肥的過程艱辛，但仍要學懂享受過程。他坦言減肥除了是建立自我形象，整個人也變得更精神，更開心，沒有其他方法直接得到這種快樂。從前拍戲要在車上躲起來更衣，現在可以把更衣室留給女演員，他則即場脫衣，健美體態為他帶來很大的滿足感。

▼▼▼森美認為心態改變，減肥便會事半功倍▼▼▼

▼▼▼姜濤與森美的減肥故事證明「肥仔都是潛力股」，以下男神原來與他們一樣，曾經也是肥仔一名▼▼▼

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