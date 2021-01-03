人氣日韓劇《今際之國的有栖》、《Sweet Home》與《驅魔麵館》於Netflix上架後成為熱話，劇情緊張刺激之餘，劇中身手矯健、個性硬朗的女主角更是一大亮點，帥氣程度超越男主角。

《今際之國的有栖》、《Sweet Home》與《驅魔麵館》穩居Netflix熱播排行榜三甲位置，3套劇集同樣改編自人氣漫畫，題材科幻懸疑，充滿新鮮感。而當中的女主角即使身陷險境，仍然能保持冷靜，判斷出正確的行動，加上她們身手敏捷，很多時候比男主角更具大將之風。

《今際之國的有栖》土屋太鳳：從小習舞 隨身攜帶的繩子運動

土屋太鳳於劇集中飾演攀山高手宇佐木柚葉，個性正面堅強。(《今際之國的有栖》劇照)

被喻為日本新生代女神之一的土屋太鳳外形清純甜美，曾參演過不少改編少女漫畫的電影作品。她於劇集中飾演攀山高手宇佐木柚葉，個性正面堅強，與一事無成的廢青男主角有栖良平（山崎賢人飾）形成強烈對比。為了更符合角色設定，土屋太鳳剪去一頭長髮，換上運動裝束，展示強勁的運動細胞。

土屋太鳳本來也是一名運動高手，她就讀日本女子體育大學運動科學科時主修舞蹈學。從小就學習芭蕾、現代舞、日本舞蹈的她運動神經發達，於拍攝的空檔時會利用隨身攜帶的繩子運動。雖然她於《今際之國的有栖》未有如其他女角色般擁有大量展現身段的畫面，但她結實的手臂與馬甲線已足以令人羡慕。

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《Sweet Home》李施昤：擁有完美背肌 曾經是國家代表隊拳擊手

李施昤於劇中飾演特種部隊出身的消防員徐伊景，擁有強健的體格。（《Sweet Home》劇照）

38歲的李施昤於劇中飾演特種部隊出身的消防員徐伊景，擁有強健的體格，與怪物打鬥時比一眾男角色更帥氣俐落。而其中一幕，她僅穿Sports bra與怪物對抗，展露出完美背肌，令觀眾嘆為觀止。為了加強肌肉線條，李施昤於開拍前花了半年時間進行全身訓練，拍攝前2星期更停止攝取碳水化合物，結果體脂率由14.5%減至只有8%，完全看不出她已是一子之母。

如此強健的身軀當然不是一朝一夕便可擁有，有真人版「金剛芭比」之稱的李施昤於2010年因拍攝電視劇需要而練習拳擊，繼而對拳擊產生興趣並正式投入訓練，更一度成為國家代表隊拳擊手，爭取代表韓國參加2016年巴西奧運會的資格，不過最後因肩關節脫臼決定退役。

▼▼▼李施昤於《Sweet Home》中與怪物打鬥時展現出「聖誕樹背肌」▼▼▼

《驅魔麵館》金世正：清純甜美卻擁有結實二頭肌

女團gugudan的主唱金世正於《驅魔麵館》中的演出充滿驚喜。（《驅魔麵館》劇照）

《驅魔麵館》的劇情搞笑又催淚，女主角都哈娜（金世正飾）冷酷而且防備心強，多次與惡鬼打鬥時展現雙腳鎖喉、過肩摔等高難度的武打動作，引人注目。她於開拍前特地到武術學校上課，加上嚴格的飲食管理，鍛鍊出線條分明的二頭肌，健康的肌肉線條令她一度登上韓國網站的熱門搜尋。

除了演員身份，金世正亦是女團gugudan的主唱。她被韓國網民票選為2020年最美素顏女星第6名，名次僅次於 IU，於當地人氣高企。樣子甜美卻擁有結實的二頭肌，如此的反差令她別具魅力。

▼▼▼金世正樣子甜美卻擁有結實的二頭肌，更多次因肌肉線條而登上韓國熱搜▼▼▼

▼▼▼同場加映：秀智於《Start-Up》中常以西裝穿搭示人，加上別具心思的搭配技巧，盡顯幹練一面同時又不失女性柔美感，按圖參考穿搭靈感。（延伸閱讀）▼▼▼

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