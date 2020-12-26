木村拓哉一家3點食晚餐　168斷食法加強版　通便排毒靠1食物

木村光希與木村心美出道後迅速成為時尚界的寵兒，加上木村拓哉的超人氣，木村一家的一舉一動都成為網民的焦點。要維持完美身型便需要遵守嚴謹的飲食法：下午3點吃過晚餐後便不再進食。

木村心美和木村光希也遺傳了工藤靜香的好身材。（IG@koki）

每餐吃自製納豆通便排毒

木村一家的飲食管理非常嚴格，據日媒《女性自身》報導，工藤靜香非常重視兩名女兒的身型管理，平日的飲食主要由她負責。木村一家的飲食非常健康，工藤靜香平日喜歡下廚，堅持少油少鹽的煮食原則。她除了會把白米換成營養價值更高的糙米，亦喜歡自製漬物，醃青瓜、泡菜與水果便是木村一家最常吃的零食。

木村一家每餐也會加入自製的納豆，工藤靜香曾分享每日堅持吃納豆是自己維持身材的秘訣之一。納豆的口感雖然不是人人能接受，但卻富有保健功效。根據《食品科學期刊》（Journal of Food Science）內的一項研究，納豆所含的益生菌數量已經幾乎與大多數富含益生菌的食物或補充品相同，有助通便排毒，促進腸道健康。

▼▼▼50歲工藤靜香保養得宜，與木村光希與木村心美像三姊妹，凍齡秘訣原來是靠納豆▼▼▼

3點吃晚餐 半日斷食法

工藤靜香平日喜歡為家人下廚，而且着重食材的質素。（IG@koki）

木村一家生活非常規律，疫情關係眾人減少外出，相對地提早了晚餐的時間。木村心美透露一家人於早上9點半起床，下午3點已是晚飯時間，幾乎是採取半日斷食的飲食方法。木村一家的飲食與168間歇性斷食相似，當身體處於16小時或以上的斷食期，身體的胰島素便會下降，而升糖素則開始消耗原本儲存的能量和脂肪，達到減重的效果。

註冊營養師楊蒨珩Stephanie分享，以糙米代替白米營養價值更高，又強調每天必須正確的飲食，攝取的能量不要低於1,000卡路里。若斷食期間感到肚餓，可以高蛋白質的低脂乳製品，與高纖維量的水果作點心，補充纖維與營養，所以木村一家以醃製蔬瓜與水果作零食的方法富參考價值。

▼▼▼木村一家生活規律，飲食以多菜少肉為主▼▼▼

10億豪宅內設私人健身房

木村一家熱愛運動，大宅內設有健身室。(木村拓哉微博)

除了控制飲食，運動亦是維持體態的不二法則。木村一家居住在位於目黑區的億元豪宅，有報導指大宅內有8間大房，除了睡房、廚房、浴室等基本房間外，另設有健身室、練唱室、畫室等。木村一家經常分享居家運動照，健身室內的器材齊全，充滿空間感，更設有跑步機。木村光希與木村心美更曾上載運動短片，分享日常鍛鍊的情況，要擁有完美體態並不容易。

▼▼▼木村拓哉花上十億日圓（約7千2百萬港幣）興建7000呎豪宅，家中每個角落都是打卡點▼▼▼

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