流金歲月｜「我成功，她不妒嫉；我委靡，她不輕視，人生得一知己足矣。」亦舒小說《流金歲月》中的朱鎖鎖和蔣南孫是多少閨密的故事。 1988年改編為電影，由鍾楚紅、張曼玉擔任女主角，成為經典，來到2021年，大陸終於播出電視劇版，由大陸2位當紅女星，劉詩詩、倪妮出演，相隔33年，她們又會怎樣演繹「蔣南孫」、「朱鎖鎖」？

劉詩詩、倪妮成為電視劇版《流金歲月》的女主角。（《流金歲月》劇照）

《流金歲月》再推電視劇 劉詩詩倪妮能打破張曼玉鍾楚紅成經典？

《流金歲月》是亦舒的經典著作之一，1988年曾改編為電影，由張曼玉、鍾楚紅擔任女主角，講述兩個女生由學生時期到社會工作間，友誼與成長的故事。

當年電影以70、80年代香港為背景，當中張曼玉、鍾楚紅是閏密，卻愛上同一位男生，二人都被大讚把清純與世故的角色演活；相隔33年，小說再被改編成大陸電視劇，找來劉詩詩、倪妮主演，網民都認為二人的氣質與書中人相符，果真一播出已成網絡佳話。

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女生的友誼總是滲和一些羨慕與妒忌，但離不開對方。（《流金歲月》劇照）

人生得一知己足矣：羨慕着你，拯救着我

《流金歲月》以兩位南轅北轍的女生角度出發，蔣南孫（劉詩詩飾）是有錢女，溫文有氣質，後來家道中落，但經過自己一番努力，也成為知性獨立女性；朱鎖鎖（倪妮飾）父母離異，從小寄人籬下，深明錢的重要，也渴望擁有自己的家庭，長大後與有錢人成婚產子了，卻未因而得到快樂，出走澳洲；二人在互相扶持下，將二次人生活得更多姿多彩，擁有自己的流金歲月。

故事能展現人生不是偶像劇，沒有順風順水的事，蔣南孫曾是「公主」卻最終需要自食其力，更要朱鎖鎖收留；朱鎖鎖努力爭取後，卻發現原來找不到想要的幸福，不過我們可以建立偶像劇般的友誼。

我的作用，就是在你做決定的時候，給你多一份勇往直前的勇氣。 《流金歲月》

在富裕家庭成長的蔣南孫養成好性格，善良、有禮，朱鎖鎖雖家境清貧，世故、率性，二人深深被對方的性格吸引，成為好姊妹。

軟弱的時候，就算擁有多豐厚的財富都是拯救不到自己，唯獨朋友給予力量，拉一把才可走出陰霾，就像蔣南孫相伴着朱鎖鎖成功，朱鎖鎖相伴着蔣南孫重生。雖說「世上沒有誰非得要誰才能活下去」，但作為連去廁所也要伴的女生，那只是自欺欺人的說話，只是不想傷到自己的心。

我這樣的人，是沒有資格談夢想、談愛情的。 蔣南孫《流金歲月》

我陪着你呀。 朱鎖鎖《流金歲月》

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