蔡依林(Jolin)近日完成了「Ugly Beauty 2020 世界巡迴演唱會高雄站」,今年年屆40的Jolin在台上大方提起年齡問題,並指:「40歲是個很棒的年紀,如果你還沒有 40 歲,我跟你說 40歲真的 feel damn good!」

蔡依林(Jolin)今年9月正式踏入40歲。(jolin_cai@instagram)

40歲的蔡依林(Jolin)出道21年,人人以為舞后蔡依林是以舞藝精湛而入行,其實當年她是透過動人的歌聲,參加歌唱比賽節目《新聲卡位戰》取得冠軍寶座才入行,一步一步的踏上「台灣天后」之位。

▼▼▼蔡依林(Jolin)以19歲之齡出道, 一直努力由「10大爛歌手」走到「最佳女歌手」,按圖回顧她的經歷▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

蔡依林表演躺在家裡 40歲是可以困惑的

除了事業,女生總是面對着年齡的枷鎖,年過30歲,事業一定要有成,一定要比新一代更成熟、更有學識,而偽裝一副模樣,但對蔡依林而言:「沒有覺得數字在我身上有太大的感覺。」她在剛剛的演唱會上說道:

我覺得不用生活在任何的社會定義下,每一個人都可以自己定義自己現在的樣子。不管社會輿論對女性是否友好,或者是醫學方面覺得女性會如何,你都可以創造不一樣的說法,而不是跳進去成為其中的犧牲者。 蔡依林(Jolin)

為了不被社會淘汰,我們努力生活着,工作加班,令上司認為我們是重視工作;努力保養,令在市場上保持競爭力或為免另一半嫌棄,但我們卻忘記了真正讓自己放鬆。

▼▼▼【按圖看】蔡依林從前對自己的追求,及後來的脫變▼▼▼

蔡依林也如是,演藝事業好,學業也一定要跟上;唱歌好,便再去學好舞藝,她是典型靠着揮灑汗水的「地才」;直到2020年40歲她才明白:不一定要用才藝等於我自己。她指多年來都沒有好好的休息,空閒時便會找東西做,像是去運動、做蛋糕,停下來便會感到焦慮,然而她慢慢發現,就算沒有才藝的自己,一樣是自己,不需要迫得太緊。

有時,不是外界給自己壓力,而是自我包袱太沉重,40歲的女生一樣可以活得像一個小女孩;不要因為年齡,懷疑自己,也不要因為年齡,枷鎖自己。

蔡依林一直努力證明自己。(jolin_cai@instagram)

20年來努力演活「蔡依林」 做自己引來批評者讚賞

蔡依林回過頭看自己,坦言從前活在一個「蔡依林」的角色,她被批評很平庸、不夠漂亮、不夠才華、不夠會跳舞,她初出道更被金曲獎的評審團主席陳珊妮和音樂製作人林暐哲聯合評為當時「10大爛歌手」。

身為處女座的蔡依林,多年來拚死活出別人認為的「蔡依林」,事事要做到完美,她最終卻發現:「追求完美讓我活得不像人!」她以為她努力減肥、努力學習不同舞技、努力唱不同風格的歌,人們總有一天不再嫌她不夠完美,然而在追求完美時,她內心變得空虛,也不快樂:「我才終於知道,不管是任何稱號,『少男殺手』、『地才』,這些東西對我來說,是讓我想要輕輕放下的腳本,告訴它說:『This is your shit, not my shit』」她發現人生不用事事完美,不用角色扮演,反而缺失造就「圓滿」。

她也告訴女孩:「現在不用再扮演誰的妻子、誰的好媽媽、誰的好女兒,你就是你,不用任何的稱號,只有你自己可以給你稱號。」當真正做自己,自然會有人欣賞。

正如蔡依林的「Ugly Beauty」在第30屆金曲獎入圍7項提名,成為最大贏家,而曾批評蔡依林的評審團主席陳珊妮也大讚她作品做得很好:「我不需要多作解釋,我非常恭喜蔡依林這張專輯。」

▼▼▼蔡依林(Jolin)要告訴我們一些她活了20年才看懂的事,按圖看看她的人生哲學▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼同場加映:由林柏宏、謝欣穎主演的台灣電影《怪胎》已在港上映,故事以患有「強迫症」的男、女主角出發,講述不合群、病態的愛情故事點擊,即看《怪胎》經典愛情金句,你最喜歡哪一句?(延伸閱讀)▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼同場加映:「30歲」只是1/3人生的時間,只要願意面對自己,追求自己想要的,不着急也不焦慮「三十而立」,《三十而已》有哪些人生、愛情金句正中你心(延伸閱讀)▼▼▼