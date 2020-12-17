51歲的王菲曾擁有兩段婚姻，一是竇唯，另一是李亞鵬，各為對方誕下一女，分別是竇靖童（童童）與李嫣，雖然是同母異父，但姐妹關係不俗。 王菲作風一向低調、神秘，話不多兩句，因而大眾都非常好奇她私生活，最近，竇靖童提及小時候與媽媽王菲的相處及價值觀，影響她極深。

王菲在1997年誕下竇靖童（童童）。（竇靖童微博）

竇靖童小時候不理解王菲： 原來「它」正保護着女兒

23歲竇靖童在15歲時自彈自唱《With You》放到網絡，首次展露光芒，身為歌后王菲的女兒，音樂才能一直被人期待，她不負眾望，遺傳了父母的音樂天份，已成為一名唱作人，近日更推出新專輯《GSG MIXTAPE》，她更舉行網上音樂會，讓歌迷享受現場音樂。

▼▼▼按圖看23歲的竇靖童分享與王菲的故事▼▼▼

竇靖童與「王菲」一名，一直難以分割，竇靖童也曾問到許多星二代都避談父母，她則表示能多談音樂當然開心，但也不會拒絕媒體的問題；竇靖童率性、安然的回答，大抵是從小伴着明星媽媽旁，學懂如何面對這世界。

王菲教會她的又何止對答，更重要是在殘酷的世界中保護自己；在音樂會上，竇靖童分享小時候與王菲的故事，每當與媽媽說開心事時，對方卻總潑冷，跟女兒說：「你別開心太久，nothing is permanent（沒有甚麼是永恆的）」竇靖童開始覺得有點煩，她不理解媽媽，但後來發現是王菲為她種下的種子。

那一句，多年來在竇靖童腦中揮之不去，甚至開始覺得很悲觀，直到她踏入社會遇到不同的人和，終理解王菲的話指：「入到社會，然後看見各種人啊，各種事情啊，這個東西反而變成了保護我的一個東西。我慢慢地就越來越能夠理解她，所以這個種子就慢慢地，慢慢地，慢慢地在發芽。」

在做全職母親的時候，其實一點也不比做歌手輕鬆。 王菲

王菲的媽媽同樣嚴格。（leah__dou@instagram）

因母親陰霾曾為「虎媽」：該嚴格就嚴格，該放鬆就放鬆

在事業上，王菲有亮眼的成績；在愛情上，雖然曾錯愛兩郎，但近年和謝霆鋒復合，臉上展露戀愛中的光芒；在母親一角上，她努力盡自己最大的責任把女兒撫養成人，她曾在《楊瀾訪談錄》中提到，自己是一個懶惰的人，但對着女兒是需要責任心。

其實每個人最難玩的遊戲，就是自己的人生，你們一直在過關，但是卻一直重來，很多東西過不去，一直在重來，有沒有想過怎麼才可以過關。 王菲

在竇靖童口中，王菲雖然不是甚麼熱情、鼓勵性的媽媽，有時更會像「虎媽」，管教嚴格，16歲前，家中設有門禁，晚1分鐘，電話便會收到訊息。

但王菲絕對是給予無限支持；充滿音樂細胞的竇靖童小時候便有很多想法，對不同樂器都感興趣，但王菲也曾拒絕，就像她媽媽不讓她當歌手一樣：「以前還會說再考慮考慮，因為她現在還小，主意太多，前一陣子想說學打鼓，現在又想說學唱歌，明天又想說學這個，」但同樣很有主見的王菲也想開了，不希望步自己母親的後塵，現在她覺得，想學就學，然後多學一些也沒甚麼壞處。

▼▼▼按圖看23歲的竇靖童成長與王菲的教育▼▼▼

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王菲邀請竇靖童一同上節目。（《幻月之城》微博）

看女兒表演展暖心媽媽：「我是非常滿意」

在王菲的教育下，竇靖童同樣是一位獨特、空靈，帶點叛逆的少女，但做事絕對有分寸與負責任，就像當年在女兒出世後所親自創作的《童》歌詞一樣：「你不能去學壞／你可以不太乖／我的愛」

▼▼▼按圖看王菲看竇靖童在《幻月之城》中表演後，罕有展現滿意雀躍的情景▼▼▼

王菲在眾人眼中都是神秘又空靈，談吐淡然，她卻在女兒面前能展示另一面；竇靖童在節目《幻月之城》中表演，及後王菲站到台上，大讚女兒表演進步神速：「我是非常滿意」被主持人打斷說話時，立馬表示沒說完，更帶點小跳躍，繼續分析女兒的表演，與平日沒有許多表情的王菲呈現強烈對比，竇靖童也表示從來沒有看過媽媽這一面。

可能女兒才是讓一向獨立、倔、有主意的王菲，能展示更有愛的一面。

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