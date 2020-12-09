洪永城（Tony）早前37歲生日，雖然新冠肺炎還在肆虐中，但作為女朋友的梁諾妍（Inez）當然有一同慶祝。 2018年年底，洪永城與梁諾妍被傳媒爆出拍拖數月，雙雙從對方寓所步出，後來二人火速承認戀情，又展開同居生活，梁諾妍被認定讓洪永城修心養性之人。

洪永城與女友梁諾妍一同慶生。（guruhung@instagram）

洪永城梁諾妍拍拖2年終曬生日合照

12月6日是洪永城的生日，當日晚上洪永城（Tony）少有的貼上與女朋友梁諾妍（Inez）的合照，並寫道：「多謝晒大家嘅祝福！好慶幸有每一位朋友係身邊／我生日願望係希望個個忙忙碌碌、大家都有工開。」更標hashtag了「話咁快就一年」。一向快人快語的吳若希：「係咪結婚啦？！」洪永城則回應：「一定會話俾你知嘅」吳若希也說笑可送上「生仔秘方」為生日禮物。

洪永城此舉讓人懷疑也不失為奇，皆因他與梁諾妍發展迅速；接受01娛樂訪問時也透露，已到計劃結婚的年紀，大讚梁諾妍很好，一同向好的目標邁進，又曾提過女方喜歡小動物與小朋友，不排除奉子成婚。

萌生結婚念頭 「信任」是收復花心男孩的秘技？

洪永城形象花心，多次被媒體爆出不同的感情史，因而就算與「不能錯過的女友」唐詩詠一起時也不被看好，曾傳婚期不合、男方與女性友人行為親密，最終二人在2017年5月結束2年半情；直到2018年年底洪永城遇上今年32歲的梁諾妍。

洪永城接受媒體訪問時分享好女友的條件，包括可深入溝通、坦誠相對、互相體諒，統統就像在說梁諾妍。

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洪永城在2018年年底已發布與梁諾妍一同出席朋友聚會的照片。（guruhung@instagram）

洪永城身邊的朋友，一個接一個成婚，如黃翠如與蕭正楠、鄭詩君（C君）與黃天頤，他坦言在這氛圍下，也着手計劃將來，認為自己可以做一個好老公。

在梁諾妍面前，洪永城可以重新開始，對一段關係也算是好事；他不像從前避談戀情，更大方談未來；比起放合照，更愛放「男友視覺」，眼裏只有對方。

也許時間是令男孩成長，但，一個合適的人不重要嗎？

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