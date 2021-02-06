撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-02-06 13:00

【閨密】單身，老去。這兩個字詞，道出了無數天下女性的恐懼。對於這幾位單身的大齡女子來說，同樣也有或多或少的擔憂，也有過害怕的時候......

5位沒有血緣關係的「姊妹」，有著一個要共同完成的夢想。(《夢想改造家》截圖 )

5位來自四川的50+的大齡女子，除了年齡，也有單身的共通點。有的離了婚，有的有兒有女卻不想同住，有的不想再找伴侶，各有各的單身故事。 她們要一起養老同居的目標，在內地節目《夢想改造家》中一播出街後，立即引起了不少的迴響。

閨密同居生活有彼此作伴，不怕老了會孤單。(《夢想改造家》截圖 )

大齡單身閨密團信念：不指望愛情 也不依靠兒女養老

她們雖然不是家人，沒有血緣關係，但是關係親厚得好比家人。蔡葵、胡琳和紀蓉的3人閏密組合，認識二十多年來，感情十分要好，而且大家也是單身。即使平日上班再忙，3個人放假一定就會約會見面，閒時總愛一起逛街、吃飯和聊天。但她們都覺，人愈大愈易寂寞，即使頻繁地閨密聚會大家覺得還是不夠，更開始有了要退休時一起「同居」的想法。

蔡葵說：「一個人還是有點孤獨感，萬一有病痛什麼的，總要有人給你端杯水。」既然大家也是單身，也是無所不談、志趣相投的好閨密，那不如就住在一起，天天見面多好。與閨密同居的願望，一直在大家心裡發酵。3個人也本著不靠男人，也不靠兒女的心意，只為自己的快樂而活，想著日後要過單身同居的生活。

胡琳表示她們3個一直也是單身，活了大半輩子，但沒有打算找個男人成為依靠。(《夢想改造家》截圖 )

自己辛苦了大半輩子，也該退休，徹徹底底的享受生活了......找一個環境、氣候、風光都好，很適合生活的地方，我們在那一起去養老！ 胡琳

胡琳是第一個退休的，就順理成章的成為「養老閨密團」的搞手。雖說3個女人一個「墟」，下定決心的蔡葵、胡琳和紀蓉，這時又想起了一個重問題：「3個人打麻將不夠腳啊！」她們都是四川人，很喜歡打麻將，「開枱打牌」是最重要的日常。想著湊「麻雀腳」的蔡葵、胡琳和紀蓉，又拉來了同樣單身、又是五十多歲，又合嘴形的艷兒和宋丹梅「入局」，本來3人的養老閨密團，一下子增加至5人組合，熱鬧得多了。 艷兒分享加入原因時，說著眼眶也不禁濕了，她說想到了自己爸爸，老了以後獨居不願意和子女同住，有次在洗澡時跌倒在廁所裡，卻沒有人扶起他，所以她很害怕老了只得自己一個人，身邊空空洞洞的，無依無靠，幸好如今有閨密結伴前行，互相有個照應。

▼▼▼按圖看「50+養老閨密團」成員，5位阿姨各有各的單身故事▼▼▼

5張嘴一人一句鬧哄哄 討論也變成「吵」起來？

「老了以後住在一起就不寂寞了。」5位單身的大齡阿姨，就此就開始了尋找「養老姑婆屋」之旅。既然是要享受生活，她們也一致認為城市太過喧鬧，想找一個活得安靜、舒適的地方。為尋找最理想的落腳點，她們一有空就到處考察，跑遍了四川的大街小巷，有時踩單車、也有時開車去找，把找屋之事都變成了遊山玩水旅行團。每每看到了美景，這班年過半百的阿姨第一件事就是「打卡拍照」，還要開美顏相機，擺上各種甫士，拍著拍著又笑彎了腰，如同一班年輕少女一樣，貪玩又可愛。

幾位阿姨仍然有一顆少女心，十分貪玩又愛開美顏拍照。(《夢想改造家》截圖 )

不要說一家人搬屋易生磨擦，幾位來自不同背景的阿姨，在選址過程中也少不了意見不合，矛盾及分歧的時候。有人偏愛優美風景，住遠一點也不要緊；有人怕年紀大要看醫生，交通配套才是最關心的事。5張嘴遇到意見不同時，一人一句的討論也變成「吵」起來，幸好幾位阿姨始終不忘一起「同居」的初心，把問題磨合好，也把夢想一步步向前推進。

▼▼▼【按圖看】年過半百的「閨密團」，玩起上來瘋如少女從不理會旁人目光？▼▼▼

住在一起養老這個想法，也有很多失敗的時候，但相信我們可以做到。 《夢想改造家》

經過無數次的尋尋覓覓，終於在到訪雲南麗江之時，5個人也心頭一動：「就是這裡了！」 麗江有好山好水，生活步調慵懶，一呼一吸都是新鮮空氣，俯拾皆是自然風光；有古色古香的小鎮，也有現代化的生活，滿足了眾人的願望，這樣的世外桃源，她們都覺得在這退休養老最好不過了。

五位阿姨決定在雲南麗江一起建家，當快樂的一家人。(《夢想改造家》截圖 )

同一屋簷下5位「異姓家人」 築建夢想「姑婆屋」

選定地方了，下一步就找屋建家。她們買下了一所位於麗江古城外，被大自然綠意環抱的老房子，可是房子非常古舊，破破爛爛的，不徹底地裝修翻新確是不行。每個人對「家」的想法各有不同，要共建一個大家都喜歡的安樂窩，又一是大難題。阿姨們分別列出了自己的要求，有人愛日式的榻榻米、有人又要開放式廚房、又要每間房都有個人風格……七嘴八舌的，每次談起來，大家也是意見多多。

要拼湊出承載著5人夢想的「姑婆屋」絕非易事，每個人只好將對「家」的滿滿期望，交給了專業家居設計師。設計師花了歷時4個月，以183萬人民幣改造費，把原來又殘又舊的老房子大變身，由原來只有一層的老舊平房，改造成了520平方米的豪宅，劃分了兩層溫馨又寬敞舒適的空間。

第一次踏進新家時，她們都不敢相信自己的眼睛，5個人的心願終於夢想成真。(《夢想改造家》截圖 )

當第一次看到改造後的房子時，阿姨們都雙眼發光，高興得手舞足蹈，高呼著「太美了」，在屋子裡興奮的小跑步，一桌一椅都愛不釋手，活活跳跳的，樂得像一班小女孩一樣，幾經波折困難，鬧過多少次的意見，「養老閨密團」終於夢想成真，擁有屬於她們的家。

房子一進門就有一個院子，白天陽光充足，午後可坐在院子發呆曬曬太陽；晚上就可聊天抬頭看星，如渡假般愜意。走進室內，都是木質為主的裝潢，簡潔明亮；明媚的陽光灑落在屋內每個角落。閒時阿姨們就可在公共區域的大客廳喝茶打牌，也有大廚房給她們大展廚藝，處處流露出家的溫馨。

在設計師的改造下，殘舊的老房子大變身，變成了夢想中的世外桃源。(《夢想改造家》截圖 )

房間全部是落地玻璃窗設計，每間房都有不同的格局，按照每個人的需求而設計，一樣明亮而溫暖。躺在柔軟的大床上就可欣賞到窗外的美景，每間房間更有小陽台，伸手就摘到花。住在這間「養老姑婆屋」，分分秒秒都是享受，看著就令人覺得好羨慕！

屋子設計簡潔明亮，充滿著溫暖的陽光。(《夢想改造家》截圖 )

▼▼▼【按圖看】由「廢屋」更改造成夢想「姑婆屋」，每人究竟要花費多少錢？兩層520平方米的豪宅內部環境驚美艷！網民看了大呼：「好羨慕！」▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

一班閨密可以彼此相伴，互相照顧；也可有自己獨立的私人空間，靜享一個人的時光，更多的時侯都在吵吵鬧鬧，同哭同笑。這班年過半百的阿姨，在仍「走得玩得」的時候，做各種各樣喜歡的事。

你想和自己的閨密一起養老嗎？ (《夢想改造家》截圖 )

我們都是很知心的朋友，我們一定可以，當快樂的一家人。 《夢想改造家》

這個時候正是我們最好的時候。 《夢想改造家》

胡琳期待地著說：「我最先進來，有些姐妹還在工作，大家也陸續加進入，等她們完全退休了，就都來這裡定居。」5位阿姨約定人生下半場一起過，抱著三五知己，不怕「兩腳一伸」時也無人得知，不用成為兒女的負擔，也不要為著湊孫忙得一頭煙。單身，老去，沒有什麼好怕，就如「養老閨密團」的阿姨一樣，餘生可以有活出不同的模樣，到老了之時，還是可以放下世俗框架，選擇自己喜愛的方式，與喜歡的閨密作伴，一起擁抱想要的世界。

▼▼▼【同場加映：范冰冰張鈞甯患難見真情 真閨密姊妹情認證 難過即買機票陪散心？】圈中「８大最佳閨密組合」代表，誰為哄好友開心即買機票陪散心？▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

▼▼▼【同場加映：蔡思貝張曦雯被傳不和?閨密反目原因爆光 5種女生最易令同性討厭】這5種女生最易招人討厭？▼▼▼