撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-25 18:00

范冰冰近日久違地曬出與閨密張鈞甯頭貼頭的合照，更說：「人全到，你們都在，真好，愛你們，閨密情，比什麼都靠譜的情感！」而張鈞甯更深情喊話「我會一直都在！」。范冰冰自2018年捲入逃稅風波後，范冰冰名聲被重創接近淡出幕前，而過往出名好人緣的范冰冰，在38歲生日時只有閨蜜張鈞甯與數位明星的生日祝賀，也難怪范冰冰會說患難見真情。

范冰冰近日久違地曬出與閨密張鈞甯頭貼頭的合照，更說：「人全到，你們都在，真好，愛你們，閨密情，比什麼都靠譜的情感！」(范冰冰@微博)

范冰冰與張鈞甯：「閨密情比什麼都靠譜的情感！」

范冰冰與張鈞甯因在2012年合作拍攝古裝劇《武媚娘傳奇》時，結下深厚的情誼，而張鈞甯曾接受訪問時稱范冰冰是「鐵哥們」，而當2018年范冰冰捲入逃稅風波，當事業與形象跌入谷底後，那時張鈞甯被傳媒問到有關范冰冰問題並沒有避而不談，更表示人生本來就難以預料，只擔心好友的心情。

范冰冰與張鈞甯因在2012年合作拍攝古裝劇《武媚娘傳奇》時認識對方，更因而結成好友。(《武媚娘傳奇》劇照)

好朋友有好的消息、好的喜事，對我來說都很開心。 張鈞甯

范冰冰捲入逃稅風波後，可謂是真切地感受到娛樂圈上的人情冷暖，世態炎涼的景象。但當落魄時，也願意支持不願離棄對方，相信餘下的便是真感情。而去年范冰冰現身所投資的醫美診所活動時，張鈞甯也出席支持范冰冰，而每一年范冰冰生日時，閨密張鈞甯總是第一時間祝福對方，更完全沒顧忌與避嫌地，也大方說最最喜歡范冰冰，相信這就是最真摯也沒有雜質的閨密情。

【按圖看】范冰冰與閨密張鈞甯的感情可謂是情比金堅，而且閨密張鈞甯更不時在網上發布與范冰冰的合照？▼▼▼

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身處在娛樂圈的藝人，總會遇上很多過客，但有些過客卻能慢慢變成好友以至是閨密，因閨密不會只看到對方的笑容，也當冷嘲熱諷或困難伴隨在自己身邊時，對方更是在乎她的難過與傷心，而人生真正的閨密情其實不在於認識得有多早，更重要的是認識交心後不會離開，以下4對的女星閨密可說是「最佳閨密情」的婊婊者。

【按圖看】以下8位女星可說是「最佳閨密情」的代表，有人不需3秒便肯借10萬，甚至為哄好友開心，即購機票找對方？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】龔嘉欣、陳凱琳、沈卓盈和譚凱琪因拍攝劇集《平安谷之詭谷傳說》而結緣，更組成「少婦聯盟」，當中3人早已成為幸福人妻，生兒育女外，有人更願意為照顧家庭而選擇減少幕前演出，有人更成為Youtuber？不過還有1人至今仍是雲英未嫁，更選擇為事業打併，寧要事業多過情人？（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】曾以20歲之齡勇奪金像獎最佳女主角的葉童，闊別香港的影視圈有10年之多，觀眾除懷念葉童爐火純青的演技外，最令網民印象深刻的還是葉童與丈夫陳國熹的愛情故事。（延伸閱讀）▼▼▼