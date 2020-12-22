《踩過界II》熱播，同劇演員蔡思貝與張曦雯一向以好姊妹見稱，近日卻傳出不和?曾經感情要好的「好閨密」，可能就因一件小事就會反目成仇。女生心思細膩，與同性相處更是敏感，友誼關係一言難磬，辨別真閨蜜需看清5種行為！

友情與愛情一樣複雜，一些NG行為容易破壞友誼。（《閨蜜》劇照）

《踩過界II》蔡思貝、張曦雯因「他」鬧不和 反目成仇友情不再？

近日積極宣傳電視劇《踩過界II》的同劇女演員張曦雯與蔡思貝傳出不和，有報道指本是好朋友的兩人，卻因同劇男演員王浩信而姊妹情破裂。當年與人夫王浩信傳過緋聞的蔡思貝，曾一度受負面新聞纏身而跌入谷底，這次輪到張曦雯與王浩信合作，傳蔡思貝叮囑好友張曦雯不要和「發電機」王浩信走得太近，怎料好姊妹張曦雯卻不理告誡，疑與王浩信私下經常聯絡，關係過從甚密。有指事件成為雙方心中的一條刺，導致姊妹情破裂。也有指張曦雯與蔡思貝在宣傳活動上互相當對方透明，台上零互動場面尷尬，疑似友情不再。

張曦雯與蔡思貝因王浩信而友情破裂？（kelllycheung@ig、sisleychoi@IG）

▼▼▼【張曦雯不理蔡思貝叮囑，因和王浩信走得太近而姊妹反目?】▼▼▼

面對鬧得沸沸揚揚的傳聞，最近出席宣傳活動的當事人蔡思貝與張曦雯都紛紛否認，蔡思貝表示: 「好朋友不用表面做出來，在心中，曾經是好朋友就是一輩子好朋友」，對於兩人在社交網站上互動減少，一旁的張曦雯則解釋真正的好朋友不需要經常在社交網站上分享合照。雖然兩人矢口否認，仍然惹來外界不少揣測與議論。

蔡思貝與張曦雯姊妹情不再?（kelllycheung@IG）

▼▼▼【蔡思貝與張曦雯曾經是好「閨密」？】▼▼▼

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怎樣的女生容易招同性討厭？（《二十不惑》劇照）

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