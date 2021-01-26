撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-01-26 22:00

已故賭王何鴻燊的兒女出名高顏值，更是學霸人才輩出。其中曾被賭王何鴻燊指「靚到不得了」，與四太所生的孻女何超欣，明年將於美國麻省理工學院（MIT）畢業。

賭王孻女何超欣自小精靈可愛，被賭王何鴻燊指「靚到不得了」。(momomarioho@IG)

從小就努力讀書的何超欣沒有負辜早父母的培育和期望，除了以優異成績左美國麻省理工學院（MIT）畢業，早前清華大學蘇世民書院公佈2021級學者名單，已被清華大學取錄的何超欣，將會以「蘇世民學者」榮譽稱號身份升讀碩士，主要修讀研究中國公共政策。麻省理工至今共有23名學生得到蘇世民學者榮譽，今年共有4名學生獲此殊榮，何超欣就是其中一位，十分厲害，何家又多一名才貌雙全的學霸了！

何超欣是其中一名獲得「蘇世民學者」榮譽稱號的學生。(MIT)

從美國麻省理工學院（MIT）官網上的照片可見，何超欣的樣子成熟了不少，未知是否經過P圖的關係，何超欣的樣子顯得有點不太自然，差點令人認不出來。不過現年22歲的何超欣，如今也已長得亭亭玉立；在早前出席公開活動時，何超欣身穿一襲低胸銀灰色晚裝，更是驚艷全場。賭王孻女何超欣美貌與智慧兼備，矚目程度絕不輸給一班哥哥姐姐！

何超欣晚裝打扮艷壓全場

何超欣早前穿上低胸晚裝出席活動，一舉手一投足都充滿名媛高貴氣場。(vcg)

從何超欣參加晚會的照片中，就能夠感受到她不再是昔日的「小妹妹」了。盛裝打扮的何超欣，穿起低胸銀灰色晚裝，盡顯豐滿又高挑的好身材，加上一頭長曲髮，散發出迷人女人味，一舉手一投足都充滿名媛高貴氣場。不過，何超欣的妝容就略嫌有點失色，臉上的胭脂在燈光之下基乎消失不見，令原來膚色較白的何超欣顯得面無血色，憔悴蒼白，即使在紅唇的點綴下，亦顯得一臉倦容，幸好吸睛的身材挽回不少分數。

何超欣每每公開亮相時，雖然不失性感艷麗，但打扮總是過於老氣。(巴黎名媛舞會圖片)

雖然何超欣這次的打扮雖美中不足，但回顧約兩年前，何超欣在2019年巴黎名媛舞會中的打扮，也是進步了不少。當時的何超欣只有20歲出頭，但造型卻格格不入，她捲上了一頭復古捲髮，加上金色的眼影與過濃的假眼睫毛，如像老了10年，完全不切合她的真實年齡，青春的少女味蕩然無存。黑色透膚感的晚裝也容易顯胖，即使是身形高挑的何超欣也似乎駕馭不來。大概是造型師出了錯，何超欣過往每每公開亮相時，雖然不失吸睛性感，但造型也是老氣失手居多，時尚感欠奉....

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何超欣身材豐滿姣好，但過於濃艷的化妝加上老氣的金色晚裝設計，甚有驚嚇味道。(alicehoxx_fansclub@ig)

何超欣私下穿搭更加自然有少女味

沒有濃妝艷抹的何超欣，更是順眼討好，青春就是無敵。(alicehofanspage@IG)

隨著年歲長大，何超欣的衣著打扮也轉變了不少。何超欣雖然身為學霸，但私下的她也是與一般少女無異，在IG上不時可見何超欣分享與閨密共聚的日常，也十分喜歡自拍、玩濾鏡。留有一頭長黑髮的她，遺傳了何家優良的基因，隨意樸素的打扮亦是標緻可人，五官標緻深邃。

比起公開活動時經常「用力過猛」的造型，何超欣自私下的服裝更切合她的花季年齡。穿上淺藍色印有恐龍圖案oversize衛衣的何超欣，舒適休閒又不失時尚感，配合一頭隨意散落的長髮，慵懶感十足。青春就是無敵，沒有濃妝艷抹的何超欣，只要簡單的打扮亦見俏皮可愛，更是順眼討好。

何超欣私下的穿搭更切合她的年齡，青春又有少女味。(alicehoXX@IG)

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