撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-27 20:00

林依晨向來形象健康正面，是台灣圈中的「零負評女神」。曾為償還家中負債因而出道的林依晨，在早前出席活動時竟自爆曾以時薪160元台幣（約港元$40）做洗碗工，更笑言隔天便需要買護腰工具。及後林依晨因理財有道，不但還清家中負債，更成為圈中小富婆？

林依晨不僅在演藝圈中擁有健康正面形象，更被網友封為「零負評女神」。(linyichen.ariellin@IG)

林依晨曾生活拮据 以「信封理財法」成功還債儲錢買樓

林依晨自出道以來就十分努力拼搏，憑認真積極工作，又願意捱苦的形象，成為「零負評女神」。林依晨雖然已成為台灣當紅的女星，但她從不奢侈胡亂花費，貫徹低調生活。林依晨曾接受台灣媒體訪問時透露，家裏有一段時間非常拮据，父親在她5歲時離家出走，由母親一手扶養她與弟弟，但林依晨母親所賺得的收入，卻不夠用來支付她們的學費、日常開銷與房租，所以別無他法之下，林依晨的母親便前後開辦約10張信用卡渡日，而「以債養債」的方法，有指林依晨家中曾負債多達約3百萬台幣（約港元83萬），而林依晨也是從那時起十分討厭「信用卡」。

我平靜下來後，接受了母親為這個家負債的事實，所以我決定扛起責任來，讓母親鬆一口氣。 林依晨

林依晨在5歲時父親已離家出走，由媽媽獨力照顧林依晨與弟弟的生活。(林依晨@微博)

當時的林依晨只是個大學2年級生，但為了償還家中債務，所以選擇加入娛樂圈拍劇，幸好那時年僅20歲的她便憑劇集《18歲的約定》獲得不錯的知名度，開始慢慢賺取不錯的收入。林依晨曾分享自己是以「信封理財法」來處理日常的財務支出，有指持續這方法理財約3年後，不僅還清家中所有債務，還有餘錢買樓，過上理想生活。究竟林依晨的「信封理財法」是如何實行？「信封理財法」其實容易學習跟隨，相信也適合大家用來制定2021年的理財儲蓄計劃！

【按圖看】林依晨用「信封理財法」還清家中負債，更可以「儲到錢買樓」？▼▼▼

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郭書瑤(瑤瑤)從小要賺錢養家，對理財及儲錢自有一套心得。(yaokuo@ig)

郭書瑤「收入分四等分」儲錢法

早前因劇集《未來媽媽》而成為人氣急升的郭書瑤，原來也如林依晨一樣，也曾經過上十分拮据的生活。當時郭書瑤父親驟逝，郭書瑤一家頓失家庭支柱。那時17歲的郭書瑤需要拼命打工賺取生活費，幫忙弟妹分擔沉重的學費。郭書瑤都努力學習不浪費每一個機會，也絕不浪費一分一毫。郭書瑤以「收入分四等份」的理財方法，亦令她累積到一筆可觀的儲蓄。

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