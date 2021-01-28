湯怡戀洪卓立11年分手即閃婚　鍾嘉欣8年長跑分手後4天認定他？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-01-28 13:30

麥秋成湯怡結婚︳麥秋成與湯怡日前宣布結婚兼即將為人父母，讓粉絲十分驚喜，紛紛送上祝福，而湯怡前度洪卓立亦都大方恭喜她。說起湯怡，不少人仍難忘她與洪卓立的11年情，2018年兩人宣布分手時，不少人都直呼「愛情童話破滅」。當年洪卓立與湯怡是公認一對，兩人成立YouTube channel分享日常片段，洪卓立又曾為湯怡計劃驚喜生日之旅，對外人而言，「婚訊」變「分訊」是遺憾，但多番磨合不果，忍痛分開才不會耽誤彼此。

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女星與前度愛情長跑分手 遇真愛即閃婚獲幸福

愛情長跑後分手，總有人替其中一方不值，付出了青春卻沒結果。任憑你如何不甘，愛情從不是「等價交換」，付出多少就換回多少，付出了「時間」卻不一定換來「時間」，反倒適時放開錯的人，才不會錯過碰上下一位的時機。以下圈中女星與前度兜兜轉轉多年，最終決定放手，隨即遇上真愛，步入教堂。

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