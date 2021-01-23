車婉婉被批孤寡命不信愛情 曾愛陳小春受重傷 夜蒲遇真愛終獲幸福

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-01-23 11:00

現年46歲的車婉婉於2013年嫁給比自己年輕5年的中澳混血兒Jonathon，婚後誕下兒子Justus，一家三口十分幸福。車婉婉近日接受香港電台節目《守下留情》訪問，大談家庭、愛情及事業，1992年贏得新秀冠軍而入行的車婉婉，可惜星途平平，後來輾轉涉足電視劇及電影，知名度才慢慢提高。車婉婉事業路高低起跌，愛情路也同樣波折，最為人熟悉莫過於與陳小春的一段情。

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車婉婉曾被稱「神婆」迷信相士批命 自覺一世單身

曾有「神婆」之稱的車婉婉過去鑽研星座命理，又經常占卜算卦，所有相士都批她是「孤寡命」，加上生於單親家庭，對愛情沒有憧憬，她也深信自己會一世單身，更開玩笑對自己弟弟說無論如何都要在家中「留一間房」給家姐。車婉婉過去曾經歷數段感情，可惜都是無疾而終，讓她更篤信自己會孤獨終老。

車婉婉直言從未想過會結婚生子。（IG@cheyuenyuen1228）

夜蒲遇真愛尋回簡單快樂

直至車婉婉遇上現任丈夫，她才再次相信愛情，她在節目《守下留情》中也談及與丈夫的相識過程，有人覺得夜場無真愛，但車婉婉與丈夫正正就是在蘭桂坊夜蒲相識。當時車婉婉朋友形容Jonathon是「雲咸街最靚仔」，但她直言見到丈夫時卻有點失望，對方「又光頭又穿尖頭鞋」，完全不是自己喜歡的類型。

車婉婉初見丈夫不覺對方是自己喜歡的類型。（IG@cheyuenyuen1228）

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兩人認識深了才愛上丈夫的簡單純粹，車婉婉曾在商台節目《點算幸福》中直言在娛樂圈這行很難感到開心，但她的丈夫卻很容易開心，只要晴空萬里，他就會說一句「It’s a beautiful day」，快樂有時可以很簡單，不一定用物質堆砌。丈夫知足常樂的性格也感染了車婉婉，成為母親後的她，變得更加積極樂觀。

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