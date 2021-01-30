兩性關係︳女友自慰才能感興奮？重口味性癖好可能是性成癮先兆？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-01-30 22:00

有人覺得開展關係前，需要時間看清一個人，時間可了解對方的真實性格，不過卻未必能了解他在床上的「真面目」。開始交往後，才發現自己難以忍受對方在床上不為人知的性癖好。台灣YouTuber「1G老濕」常常在影片中分享性愛話題，最近她在YouTube頻道「可樂研究社」中與護理學博士許藍方一齊討論性癖好話題。

「1G老濕」不時會收到網民留言分享性經驗，而她也聽過不少特殊性癖好的例子，愛吃伴侶的「精液」，多餘的會當乳液塗抹，有時甚至會配食物吃。許博士開玩笑建議女網民可要求男友每天吃不同食物，因為「精液」的味道與濃稠度就會有變化，讓她配食物吃時有更多變化。透過以下網民的例子，我們或許對另一半在床上的喜好或禁忌略知一二，讓性生活更加融洽。

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性癖好與性成癮一線之差？

最為人熟知的性癖好大概就是「乳交」、「腳交」，對於男伴奇特的性癖好，未必每個女生都能接受，極端的甚至會為有這類癖好的男生貼上「變態」的標籤。許博士坦言如果這個性癖好是「自己與伴侶兩人都能接受」，這個癖好其實就並不是「異常」而是正常，最重要還是要懂得尊重對方。

有特殊性癖好要先與伴侶溝通清楚。（《下輩子我再好好過》劇照）

雖說有特殊性癖好只需與伴侶交待，在雙方同意下便可進行，但也要留意對方有無出現性成癮的症狀。許藍方博士直言如果伴侶，「口味一次比一次重」，例如這次要「腳交」，下次要「乳交」，不斷尋找「重口味」的性愛模式才能在性愛中感到愉悅，這就是性上癮的症狀，可能要考慮尋求專業人士的幫助。

另外，許博士也強調性癖好與「性偏離」（Sexual Perversion）不同，性偏離是指有些人必須要用異於常人的性愛方式完成性交行為，例如說跟屍體、跟物品等等，與性癖好完全是兩回事。

如果伴侶在性愛上「口味一次比一次重」，便要注意對方是否出現性上癮。（《下輩子我再好好過》劇照）

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