撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-08 20:00

收納推介｜年廿八「大掃除」，但女生每當看到家中堆積如山的衣服、飾物、耳環滿枱皆是，確是令人無從入手。沒關係，日本收納Instagram一向都是收納、清潔好幫手，一日定能完成「大掃除」任務。

「不知道如何清潔、我不擅長打掃？」日本收納、清潔Instagram帳號「clean_up_way」按獨居女生和家庭主婦日常遇到的清潔、收納問題，提供解決方案與技巧，讓人人都能成為「清潔大師」，吸納了過萬追蹤。

衣服斷捨離對女生來說向來都是一大學問。（clean_up_way＠instagram）

女生必學衣服斷捨離 比飾物盒更實用的耳環收納

相信許多女生衣櫃裏的衣服都並非整齊擺放，當打開時，更可「爆炸式」湧出，尤其是冬天厚厚的冷衫，摺起佔空間，掛起卻有衣架痕，讓人煩惱，clean_up_way 便提供一個衣架摺置法便可解決問題；如果想改善衣櫃不夠空間的問題，其實必做的是「源頭減廢」，他提供了8大衣服斷捨離準則，協助你整理衣櫃。

▼▼▼女生常有不同藉口購買衣服，又或永遠不掉去舊衣服，今次大掃除時，不妨問問自己以下問題，相信會為你的衣櫃騰出更多空間，按圖看「8大衣服斷捨離準則」▼▼▼

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另外，收納手袋也是一門繁複的學問，甚少有專門的工具整理手袋，亂放又怕把手袋壓皺，原來12蚊店的小物，又或是環保袋都是手袋收納的好幫手，把手袋整齊擺放，一覽無遺，非常適合沒有塵袋和盒的手袋。

▼▼▼按圖看更多女生必學衣櫃、飾物收納，經常遺失耳環？只要學懂這小技巧，比買飾物盒更實用方便，又能輕易解決▼▼▼

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清潔收納小技巧：改善風筒焦臭問題、慳錢版修補牆壁輕微受損

女生需要學懂衣服、飾物的收納外，日常一些家居小清潔或收納也是需要用到的，像是秋冬常用的燜燒杯、 保溫杯該如何清洗、牆壁輕微受損又可以如何不花大錢修補、風筒清潔等，都是值得一學。

▼▼▼按圖看即看更多清潔、收納小技巧，用具都在12蚊店能入手？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：27歲的日本女生Aya是一位典型OL，在社會工作已4年，獨居將近8年，她整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本一名熱愛收納的人妻Pankum在Instagram中分享她曾入手的好用小物，更教女生可以如何整理試用裝， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼