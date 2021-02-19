撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-19 21:08

【Gentlewomen｜泳兒】曾聽說，人生如河流。看着清澈的河水淙淙，隨時或受外界污染變黑如渠水，當你遇上挫折以為只有黑暗時，仰望天邊繁星，原來無論甚麼境況，一切都會過，這是泳兒經歷失聲、爛面、母親中風及愛情低潮後，學到的功課：「未找到方法自由飛翔時，就在逆境中找自我價值。」曾站在情緒病邊緣，幸而沒有掉進深淵。 「有些問題不是一時三刻能解決，但只要給予時間與耐性，總能解決。」自言是急性子的泳兒說道。

攝影：黃寶瑩

泳兒經歷失聲、爛面、母親中風及愛情低潮後，學會在逆境中找自我價值。

泳兒出道獲封「容祖兒接班人」 當時似是沒靈魂的公仔

「我吻着你同步呼吸這一口氣，哪怕是雲層上最薄的空氣。」泳兒的虐心情歌，是多少80後的回憶。她於2006年出道，第一首派台歌《感應》唱到街知巷聞，成為首位以第一首歌奪歌曲獎的女歌手，更獲得四台新人獎，歌唱實力無庸置疑，被封「容祖兒接班人」。「這個封號令我既開心又沉重，開心是得到肯定，沉重因我現在還未做到。」泳兒坦言。入行15年，人氣似乎未有新突破。

2019年，她參加內地節目《蒙面唱將猜猜猜》第3季時，古巨基直言泳兒值得擁有更多。若要說是欠缺運氣或機會，泳兒倒認為是自己當初沒個性。她自言不擅溝通和表達，亦很怕錯，「從前沒有想法，白紙一張，自認不擅長做音樂，便不應多言，或想甚麼，所有事情都應該等人安排，給我情歌，便好好的唱，不知在做甚麼，像公仔，沒有靈魂。」不敢表達，保持安靜，埋藏了個性，容易令人感到有距離。

泳兒初出道被封「容祖兒接班人」，她形容當時沒想法，甚麼都等人安排，像公仔，沒有靈魂。

媽媽生病，家中出現大變，我要處理各種事情，成無形壓力，長期處於焦躁的狀態。 泳兒

泳兒母親中風成家庭支柱 壓力藏心底爆發風爛：失聲也不能停工

不擅表達，心事不為外人道，在經歷母親中風後，泳兒的身體終於響起警號。「媽媽生病，家中出現大變，我要處理各種事情。一直我都會跟媽媽說心事，但她生病後，我不想令她知道我的擔憂，同時想令她感到被關心，我老在想如何表達，種種事情成無形壓力，長期處於焦躁的狀態。」泳兒是家中長女，既要處理愛母心切而來的擔憂，亦要安撫爸爸的心情，以為獨自撐過不添別人麻煩就好了，直到皮膚出現敏感、爆發風癩，更失聲，泳兒承認：「我沒有把情緒管理好。」

嗓子是我最珍貴的東西，當刻在想：『我是否玩完了？』 泳兒

母親中風，泳兒成家庭支柱，所有壓力埋藏心中，爆發皮膚敏感，更失聲，如在黑暗中。

皮膚敏感同時出風癩，泳兒形容如爛面，還要失聲，作為女歌手，情緒陷入低谷。「嗓子是我最珍貴的東西，當刻在想：『我是否玩完了？』」聲音沙啞，狀態不復從前，公司問她是否需要休息，她卻拒絕，全因媽媽的醫療費造成經濟壓力，她不敢停工。「就算失聲都不可以停工。」面對現實，有誰未曾身不由己。

未找到方法自由飛翔時，就在逆境中找自我價值。 泳兒

「這行有不少藝人曾患情緒病，有時需要幾年才好轉，都是可以理解的。許多事情都不是一時三刻能解決，但只要不放棄，總會有改變。我未到情緒病，但已到邊緣了。」泳兒嘗試各種方法改善皮膚與嗓子，終於慢慢好起來。重拾原本的聲線，泳兒學懂更珍惜：「好好珍惜擁有的，因為你不知何時會失去。現在做得到的，就要做得好。」

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我試過離家出走。 泳兒

8年感情曾歷1年低潮期 離家出走後悟愛情保鮮法

人生或許不容易，最重要有對的人在身邊。泳兒經歷人生低潮時，慶幸一直有男朋友相伴與支持，相戀8年，提起男友時，縱然有數算對方的不是，仍不禁甜笑。其實愛情長跑也曾走過1年艱難時期才到今天，泳兒更滿有愛情保鮮的心得。

女生吵鬧是沒用的，沉默勝千言。 泳兒

泳兒形容男朋友是藝術家性格，從前經常意見不合，她不喜歡對方沒交帶，亦渴望得到更多關心，二人初同居時，曾有一段時間沒話題，「我甚至試過離家出走。」多次吵吵鬧鬧也無用，她學會「以其仁之道還治其人之身」，以對方的態度回應，沉默換吵鬧，對方開始了解她的感受，慢慢從不斷磨中挽救感情。「女生吵鬧是沒用的，沉默勝千言。」

在人生及愛情的低潮期，泳兒一直沒有放棄。「只要給予時間與耐性，總能解決。」

走過低潮，8年感情如何不斷昇華？泳兒說不時要為感情注入新元素，在改變中建新鮮感。「我們拍拖不久後同居，後來一起養寵物，融入對方的朋友圈，未來計劃考車牌，享受自駕樂趣，將情趣添加生活，用心經營關係，感情自然保鮮。」

無論面對感情、工作還是生活，如泳兒所言，她是一個鍥而不捨的人，默默努力總會有回報，也會看見出路，願成為處於低潮的你一份安慰。清澈的河水會再來，人生不過如此。

Hair：ZivYeungHair@Leonardo3

Makeup：木子維納Vena

wardrobe：PhaseEightHK

Venue：MANNER Club de Gourmet

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