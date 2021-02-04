婚攝師疫境自強造就愛情　19年同學重新認識定終身：終於找到家

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-04 20:00

情人節2021｜2020年，新冠肺炎肆虐全球，人人戴上口罩，彼此保持距離；外出有限聚，晚市變奢望；有人被迫隔離，有情侶分隔異地；工作不穩，放無薪假已是萬幸？生活反常，世事難料。疫情下就只有「失去」嗎？在Netalie與Jacky的愛情故事發現，境隨心轉，當你懷抱積極的心，或會看到另一片風景，而他們得著的就是「一個家」。 攝影：黃寶瑩

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若不是疫情，我們沒可能在一起。 Netalie

疫情難料，愛情如是。Netalie與Jacky是相識19年的中學同學，多年沒聯絡，曾存反感，如今將成為夫妻，Netalie坦言：「我仍然覺得很神奇，難以置信。」因為一個疫情，她愛上了昔日否定過的人。

Netalie與Jacky是相識19年的中學同學，多年沒聯絡，Netalie對Jacky曾存反感。

「以前他真的好黑人憎﹗」

「當年我對她的印象不太深。」

二人互相倜侃，難掩甜蜜。

中六那年，Netalie是Jacky同屆的轉校生，分屬兩個對立競選的學生會內閣而認識，最後Jacky當選主席。「他就像花輪同學與牙擦仔的化身，自戀、得戚、說話多，經常發布長篇帖文很擾人。」純屬印象，Netalie一面不耐煩，更隱藏了對方facebook帖文多年。Jacky不否認Netalie的批評，笑言當年對她沒甚麼印象，不是特別可愛有趣，會他令留意的女生。莫說戀愛對象，連朋友也稱不上。

直到近年，Netalie與Jacky一同飛往澳洲出席共同好友的婚禮才重遇，首次令關係破冰。

直到近年，彼此的共同好友結婚，一同飛往澳洲出席婚禮才重遇，首次令關係破冰，但因工作繁忙，認識不算深。Jacky任職婚攝師，經常飛往世界各地拍攝婚照，疫情前，一個月只有一星期在港：「有時星期一至五都在外地，周五晚回港趕周末拍攝婚禮，星期一又飛。」就算中學同學聚會，Jacky未必能常參與，因此與Netalie重聚後，也未能深交。

Jacky任職婚攝師，經常飛往世界各地拍攝婚照，疫情前，一個月只有一星期在港。疫情後工作模式大轉變。

疫情下海外工作大減 發掘本土秘境中收獲愛情

疫情肆虐，令Jacky的海外婚攝工作量大減，留港時間增多，工作重心轉為本地，更努力尋求突破。「當婚攝集中在香港，我不想好像罐頭式的工作，來去都是拍攝相同景點，同時發現自己原來不太了解香港，便把心一橫發掘更多秘境。」Jacky難得在港，回歸舊同學聚會中，朋友們常鼓勵他多與Netalie認識，共同朋友圈內只剩他們二人是單身，當大家都成雙成對時，兩位單身男女剛好互相作伴，也是一種緣份。

疫情前，Netalie每個月也要飛往外地工作一次。

Netalie單身5年，30+之齡坦言也渴望戀愛，但保持佛系心態。「我曾經玩交友app，兩天便刪除，與不同陌生人重新開始對話其實很累。我也試過參加極速約會（Speed dating），20人每隔5分鐘輪流對話，感覺如見了20個客。」強求早日結婚，不如等候對的人。

疫情改變生活，同時教人發現自己忽略的人與事。一天，Jacky毅然踏出第一步，單獨邀約Netalie，期望重新認識這位相識多年卻一直不了解的人。二人一起吃飯、攀山涉水尋訪秘境，驚覺一拍即合，不用言語也共鳴。難得的是，在疫情下看到彼此就是能廝守終身的那個人。

▼▼▼【按圖看】Netalie陪伴Jacky在香港發掘了許多秘境成為婚攝景點，如此美景大家到訪過嗎？▼▼▼

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「過去一年，眼見許多人因為疫情釀成情緒問題，看他不斷被取消海外婚攝的工作卻從沒半點氣餒，一直努力發掘新景點，他是我遇過唯一一位被疫情影響甚大，但仍然好像有個金鋼罩保護不被擊倒的人。」Netalie自言是很喜歡計劃的處女座，當現實不似預期，總會不是味兒，但遇上不愛計劃擅長靈活應變的水瓶座Jacky，疫境中發揮的正能量令她刮目相看，由心欣賞，也學會放鬆。「他外表玩玩下，原來是個很有思想的人，可能我以前盲了﹗」

▼▼▼【按圖看】Netalie與Jacky重新認識後，對彼此有何改觀？▼▼▼

相戀5個月後，Jacky決定在Flycation上求婚。（相片由受訪者提供）

逆境中保持樂觀心態，就會有好事發生。 Netalie

相戀5個月 Flycation上求婚：終於找到一個家

疫情令旅遊業停濟，為一止港人的外遊癮，破天荒出現「香港飛香港」（Flycation）航班，也成了Netalie與Jacky的難忘回憶。「我想在這旅程記下疫情中的一件事，所以決定在機上求婚。」Jacky坦言過去談過不少戀愛，愈了解自己想要怎樣的伴侶，他很認真看待Netalie，相戀5個月後，既然認定合適，便不可拖。走遍無數國家，疫情下留守香港，「我終於找到一個家。」Jacky感嘆。

二人在疫情下籌辦婚禮，一切都不能掌握。「我告訴她，只要負責揀婚紗就夠了，其他一切都交給我。我不想預先知道婚紗的模樣，只期待當天的第一眼。」Jacky說。兜兜轉轉，原來對的人一直在身邊，「過去否定過的人與事，未必真的差，人也不一定要遵循既定計劃，逆境中保持樂觀心態，就會有好事發生。」Netalie覺悟。

也許，我們無法改變環境，卻可以隨時調節內心，在看似「失去」的同時，總會有另一番得著，你找到了小確幸嗎？

▼▼▼【按圖看】婚攝是不少女生重視的一環，如何拍得一輯滿意的婚照？婚攝師Jacky有以下5大貼士：▼▼▼

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▼▼▼同場加映：情侶分手後或會念念不忘對方想復合卻沒勇氣，Sam與Wendy在過程中領悟愛情哲理，按圖看二人的體會，或會令你有所啟發（延伸閱讀）▼▼▼