郭書瑤曾為15萬性感演出背後辛酸　4招理財貧窮戶成千萬豪宅富婆

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-15 08:00

郭書瑤（瑤瑤）曾拍攝電玩廣告低胸上陣，一句「殺很大」爆紅，童顏巨乳的形象深入民心，當時19歲的她之所以願意一脫，基於爸爸因病驟逝，身為長女，她意識到要扛起家庭經濟重擔；默默耕耘多年，已經是買下千萬豪宅的「小富婆」，原來她也有自己一套理財之道。

30歲的郭書瑤（瑤瑤）曾經是「低收入戶」。（yaokuo@instagram）

17歲擔起家中經濟之柱 郭書瑤由「低收入戶」成「小富婆」理財之道

30歲的郭書瑤（瑤瑤）在2016年買下台北黃金地段信義區的台幣千萬小豪宅，更可以看到台北101。

郭書瑤演藝事業看似順風順水，但她的人生開初並非如是，16歲開始打工，17歲高職沒畢業輟學加入演藝圈，全因爸爸突然因心肌梗窒過世，身為長女需擔起家計，照顧媽媽與弟妹；搬貨、 派傳單她都做過，更曾因全家月收入不到3萬台幣成為「低收入戶」。

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種種經歷令郭書瑤缺乏安全感，也明白金錢的重要性，從小便養成儲蓄、投資的習慣，也因為爸爸對她的一句：「對於他自己沒有能力讓女兒培養興趣感到很愧疚。」因而決定把最好的都給弟妹，希望他們不用像她一樣辛苦，而弟妹都非常懂事，不用郭書瑤操心。

郭書瑤也曾接受台灣媒體訪問，分享她的理財之道，剛開始是從每月3、5千台幣存起，看看她是如何一步一走來。

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