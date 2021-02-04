撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-04 16:00

李珊珊在五光十色的娛樂圈中，因受着巨大的壓力，漸漸走上情緒病之路；她近日在商台新節目《自在想》擔任主持，以情緒病為主題，作為同路人的她，也分享患上驚恐症的心路歷程，一度在瀕死邊緣，讓人心痛萬分。 曾是無線電視（TVB）當家花旦的李珊珊，為何會淡出，更飽受情緒病的痛苦？

43歲李珊珊曾受驚恐症困擾多年。（李珊珊微博）

43歲李珊珊受驚恐症影響瀕死 幸有鄭秀文、林保怡 正視情緒病問題

43歲的李珊珊，在1996年奪得香港小姐冠軍因而入行，當年只有18歲的李珊珊當選後隨即跟TVB攝製隊進軍美國荷里活，擔任大型特備節目主持，前途無可限量，其後拍攝《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案》、《烈火雄心》等大熱劇集，深入民心。

或許不是常人的步伐或時間表，然而最了解身體及問題所在的人，就是我。 李珊珊

李珊珊在2005年起開始減少產量，在2011年後更深居簡出，近年有傳李珊珊患上腦瘤、抑鬱症，不過她只承認過要入院治療，及否認患腦瘤。

直到近年，李珊珊終於勇敢走出來，面對大眾，告訴大家，她曾是「驚恐症」患者。

李珊珊在主持商台節目《自在想》時提到自己性格堅強，卻是走上情緒病之路：「由18歲入行以來，我遇到不如意的事都會一個人自己去頂，尤其這一行很高壓，我不硬淨，怎可以企出來！日子久了，負面情緒太多，就爆了。」

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李珊珊站出來是想讓大家知道，情緒病與普通感冒是沒有分別，她能康復也是因為看醫生、準時食藥，病情便好轉，希望大家正視和關注情緒病。

神隱多年唯一不變是做個善心港姐 疫症下派口罩

作為「四料港姐」（冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐）的李珊珊神隱多年，每一次出現都會吸引到大家的目光。在2016年時，她被拍到常出入醫院，更傳出她患有腦癌而淡出，更有次被拍到有婦之夫陪伴求診，當時她便澄清沒有患上腦癌，對於感情，自與錢嘉樂結束8年情，她沒有提及感情事，她認為從前感受得太多次交代私人事的情況，不願再經歷，她曾為「搭上」有婦之夫在微博撰文及訪問中作最後一次解話，指「心裡有愛的人（不是圈中人）」，但「過去4年都沒有跟任何異性交往」，感情狀況成謎。

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身形發脹因受藥物影響？

比起感情，李珊珊想大家關注健康問題，她受情緒病、濕疹影響多年，需用到類固醇藥物，因而令她身形發脹不少，她也遇到被途人指指點點的時候：「嘩，乜你依家咁大隻，肥婆咁」當時李珊珊雖感失落，但明白不需要再介懷他人的想法。

情緒康復後，李珊珊也積極做運動，重建生活，為的不是身形，更重要是心境和精神問題，希望可以回復最佳狀態見大家。

珊珊拍片大談自己做運動的原因，又示範她的運動動作。（網上截圖）

慈善拍賣后冠 可惜一波三折？

她除了勇於站出來面對自己的情緒病引起社會關注，她更因為做善事，而產生拍賣具紀念價值的冠軍后冠的念頭。她在2016年，當選20周年的日子，宣布將后冠捐出拍賣，她指把后冠埋藏不見天日，那和一堆廢鐵夾雜小石頭沒有分別，不如把它變得更有意義，而收益將用作慈善用途，當時打算以128萬當年后冠價格作為拍賣底價，並捐給6間慈善機構，得到不少支持聲音，大讚珊珊愛心滿瀉。

不過好人也不易做，后冠拍賣最後非被社會福利署叫停，因珊珊不符合資格申請公開籌款許可證，她又再次以個人身份申請公開籌還是被拒，最後珊珊找來朋友組五人小組，正繼續籌備事件。

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▼▼▼同場加映：薛凱琪（Fiona）出道17年紅遍中港台，風光背後其實曾深受抑鬱症折磨，一路走來並不容易，按圖看薛凱琪如何走過抑鬱陰霾（延伸閱讀）▼▼▼