日本獨居女生MUJI、Francfranc全屋品牌公開　4種家品必須斷捨離?

撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-03-12 21:21

【獨居女生】MUJI、Franc Franc等是深受不少女生喜愛的家品品牌，由收納到大型家品一應俱全。但獨居女生面對的不只是金錢考慮，更重是空間不足的問題。曾有朋友滿心歡喜搬到百餘呎的一房單位獨居，訂來心儀己久的餐桌，才發現本以為剛剛好的尺寸，出入原來極容易撞腳，結果成為她「完美」獨居生活的一條刺。要以合理價格裝飾房子，或可先看看日本女生Nana的經驗分享！

日本女生Nana生於1993年，２年前開始了獨居生活，一人居於住8疊（榻榻米）的房子。她由每月支出、購入好物，到家品裝飾等都會鉅細無遺在IG上分享。由於是初嘗獨居生活，Nana亦坦言走過不少冤枉路，白白浪費了金錢。她跟時下女生一樣，經常糾結於追求簡約、斷捨離生活，與物慾之間，漸漸領略到如何打造舒適的「一人之境」。

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▼▼▼獨居女生Nana建議4大必須斷捨離的家品，有1件家品絕對無悔入手？▼▼▼

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大阪女生Nana很享受一個人的Me Time，獨居後購物也以提升生活品質為大原則？（make.n.room＠IG）

獨居女生MUJI必買推介 收納品以外小家品更吸引？

無印良品MUJI的收納用品大受歡迎，不用多說，不過空間有限，收納用品也絕不需無限添置。Nana亦分享，獨居後一分一毫都要花得精明，她所購入的MUJI好物，也包括如較少人會提及的小夜燈，設計低調之餘，在昏暗環境中感應到人後約10秒內會亮起，對於一人居住的女生來講，可說是非常方便且大大提升安全度，而且定價亦非常相宜。

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